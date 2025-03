Diego Vázquez se destapa: Habla sobre críticas hacia su hijo y difícil momento de Troglio en Argentina

Son temas económicos que nosotros no conocemos los detalles, son específicamente los que estuvieron, los dos jugadores salieron a un fútbol muy importante como Argentina y Colombia, son cosas positivas para ellos

Queremos hacerle entender a la gente que ya no hay jugadores con la misma característica, ya no están esos dos jugadores que fueron importantes.

No es que nunca los esperamos, sino que lo de Agustín se dio repentino, fue después del partido de Marathón, se trajo a Diego Ledesma por el espacio libre, es un proceso de adaptación, lleva tres goles y lo tiene que hacer bien.

Siempre hay margen para mejorar, pero teniendo en cuenta que se nos fueron dos jugadores en la parte de arriba, tuvimos que recomponer para suplirlos, también tuvimos el torneo internacional, en conferencia expliqué que los jugadores no habían dormido un día, todo lo que conlleva dos torneos, nos pusieron los clásicos seguidos, hicimos una buena primera vuelta. Ahora que viene la FECHA FIFA estaremos igual que todos, tenemos que mejorar estos 14 partidos.

¿Mathías está callando bocas?

Tiene 150 minutos, hace un gol cada 50 minutos, el otro día lo expliqué mal, dije: “Tres goles en 50 minutos”. Es buenísimo para un jugador de 18 años que recién viene empezando, ayer metió un gol en reservas, pero lo tienen que juzgar como todos los demás, si alguien lo juzga por una mala intención contra el padre, está equivocado.

¿Es un engaño querer agarrarla con él por ser tu hijo?

Le hacen un mal, uno tiene que pagar los pecados de los padres, si es que cabe la aclaración. Nació en Honduras, en el corazón de Honduras.

Troglio salió al extranjero y está teniendo momentos difíciles

A Troglio siempre le deseamos lo mejor, no te puedo hablar mal del equipo, no he visto resúmenes, esperemos que le salgan los resultados, la Liga de Argentina es compleja, todos los equipos tienen buen nivel.

¿Qué viene para su carrera si sale del Motagua?

En su momento salí, estuve en la Selección Nacional, estuve en Puntarenas, acumulamos mucha experiencia, trato de vivir el presente.

¿Bicampeonato de Motagua?

Estamos luchando.

¿El rival más fuerte?

Todos se reforzaron.