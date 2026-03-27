Dereck Moncada reacciona a posible llegada al Manchester City y su momento en Colombia

Madrid, España. - Con apenas unos años en el profesionalismo y ya proyectado en el radar europeo, el joven hondureño Dereck Moncada asume su salto a la selección mayor como un privilegio más que como una presión. El joven del Internacional de Bogotá se toma con calma todo lo que se dice de él.

Su paso por Colombia, aunque corto aún, ha marcado un antes y un después en su comprensión del juego: menos físico, más táctico, más exigente. Ese cambio le ha obligado a fortalecer su mentalidad, porque en el extranjero “no todos los momentos son buenos” y el jugador debe estar preparado para los momentos malos, tal como él mismo lo define en sus declaraciones.

En la ofensiva de la selección, su rol se perfila como un jugador importante y de proyección, pero es sensato al decir y limitarse a exigir una titularidad, solo pide jugar. Su visión es simple: tener oportunidad, demostrar, seguir aprendiendo. Y mientras el país lo mira como uno de sus principales prospectos, él insiste en seguir dando lo mejor de sí.

LO QUE DIJO:

— ¿Cómo te sientes representando al país y a la selección nacional?

Me lo estoy tomando con mucha tranquilidad, con mucho orgullo para mí representar el país que siempre he querido representar, la selección, con tranquilidad y responsabilidad.

— Con tu calidad y tu edad, ¿cómo vivís el momento de ser de los jugadores que la afición espera más?

Como lo dije, me lo tomo con mucha responsabilidad, pero no como una carga para mí, quiero seguir demostrando, quiero seguir aprendiendo del cuerpo técnico, aprendiendo de los jugadores, de la experiencia que tienen, cada uno de ellos me aconsejan para dar lo mejor de mí.

— ¿Cómo analizas todo el ruido que se ha generado en torno a tu nombre y a tu proyección mundial, no te marea la fama?

No. Gracias a Dios no, tengo mi familia que siempre ha estado conmigo, siempre me ha estado apoyando y el apoyo que ellos me hacen, me ayuda mucho a pasar eso, que no me mareen lo que sale en las redes, lo que sale en las noticias, entonces estoy tranquilo.

— ¿Sientes presión por las expectativas de la gente en tí o lo llevas con tranquilidad?

Creo que estoy muy joven para tener mucha presión, sé que cuando uno va creciendo, la presión va aumentando, pero creo que estoy muy joven, voy a tratar de disfrutar el fútbol lo máximo que pueda, dar lo mejor de mí, entonces no siento ninguna presión.

— ¿Con tu mentalidad, cómo te ves aportándole a la selección en unos cinco años?

Bueno, el único que puede ver el futuro es Dios, siempre lo he dicho, pero yo voy a seguir trabajando de la misma manera, de lo que me ha venido dando, lo que me ha venido ayudando a mí en lo personal, entonces no sé, que sea lo que Dios quiera, pero yo me voy a exigir y dar lo mejor de mí en todo momento.

— Se habla de tu buen momento, pero ¿te ves jugando en Europa en el futuro?

Sí, creo que es el sueño de todo joven, salir a Europa, entonces todo lo bueno, si se da la oportunidad, aprovecharla y dar lo mejor.

— ¿Cómo valoras el rol de tu familia y tu abuelo en tu desarrollo futbolístico?

Mi abuelo siempre me dice que disfrute, que yo no tenga ninguna presión, entonces creo que por eso pasa, el estar unido con mi familia, que siempre me aconseja, entonces creo que por eso es un buen momento.

— ¿Qué opinas de los rumores sobre tu posible llegada al Manchester City?

No, no, nada de eso es cierto.

— ¿Cómo te sientes con el trabajo táctico que se está haciendo en la selección, frente a lo que vivías en otros clubes?

Me he sentido muy bien en los entrenamientos, de lo que va desde la concentración me he sentido bien, es más táctico, entonces a un jugador es lo que menos le gusta, pero es lo más importante, pero uno está comprometido a dar lo mejor, entonces en cada entrenamiento a vivirlo de la mejor manera.

— ¿Qué es lo que más has aprendido en tu corta experiencia en Colombia?

He aprendido muchas cosas, no las puedo mencionar una por una, pero creo que la mentalidad, siempre hay que estar fuerte, aunque uno no juegue, le vaya bien, le vaya mal, tiene que estar preparado, porque no todos los momentos son buenos, entonces el jugador tiene que estar preparado para los momentos malos.

— ¿Cómo estás viviendo la integración con tus compañeros de ofensiva en la selección?

Muy bien... son compañeros con los que he estado en Olimpia, con Palma que tengo muy buena relación, y con Puerto igual, esa es decisión técnica, me gustaría a mí tener oportunidad, no puedo decir titular, sino tener la oportunidad, entonces que sea la decisión de él, y voy a estar dispuesto a dar lo mejor de mí.