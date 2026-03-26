Bonito gesto de Lamine Yamal con directivos de Honduras en visita a selección de España

Personal de la Federación de Fútbol de Honduras realizaron una visita a la concentración de la selección española días antes de tener el encuentro ante Perú y la roja contra Serbia
Los encargados de la relaciones públicas de la Federación de Fútbol de Honduras con el de la Real Federación Española de Fútbol en el intercambio de camisas.
Luis de la Fuente, DT de España y Aitor Karanka, actual director técnico de desarrollo de la selección, dieron un poco de su tiempo para dialogar con el secretario José Ernesto Mejía, Gerardo Ramos y Yoni Rivera.
Los federativos de Honduras tuvieron a bien compartir el detalle de entregar a Luis de la Fuente la nueva indumentaria de la Bicolor.
Aitor Karanka director técnico de desarrollo de la selección absoluta de España también recibió el detalle de los de la FFH de una de las camisas de la H.
Durante la visita se abordaron modelos de gobernanza deportiva, planificación estratégica federativa, articulación de estructuras de alto rendimiento y mecanismos de seguimiento al desarrollo del talento nacional.
Uno de los momentos cumbres fue el reencuentro de Lamine Yamal y Francis Hernández, exdirector deportivo de las selecciones inferiores de España y pieza clave para que el jugador jugara con la roja.
La selección de España se enfrenta este viernes ante Serbia por un amistoso previo al Mundial United 2026.
La escuadra española y su modelo de juego son de los referentes a nivel mundial y se está buscando que Honduras siga su modelo.
La Bicolor se encuentra concentrada desde el lunes en Los Ángeles de San Rafael, Segovia
La Selección de Honduras entrenó a 5 grados de sensación térmica en Los Ángeles de San Rafael, Segovia.
Por su parte, la selección de España estaba concentrada en La Rozas, su sede de trabajo, donde llegaron los directivos de Honduras.