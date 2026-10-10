Dereck Moncada regresa al Lugando goleando y llega motivado a Conference League

Lugano, Suiza .- El delantero hondureño Dereck Moncada continúa demostrando su olfato goleador en el fútbol de Suiza. El catracho volvió a hacerse presente en el marcador con el Lugano FC, que derrotó con autoridad 4-0 al Luzern en una nueva jornada de la Superliga suiza.

Moncada inició el encuentro en el banquillo de suplentes e ingresó al terreno de juego al minuto 57. El atacante hondureño aprovechó sus minutos en cancha y, al 87’, sentenció la goleada con el cuarto tanto de su equipo.

El Lugano abrió el marcador al minuto 12 por medio de Daniel Dos Santos, quien volvió a celebrar al 78’ para firmar su doblete. Entre ambas anotaciones, un autogol de Rubén Dantas al 61’ amplió la ventaja del conjunto local, que terminó imponiendo condiciones ante el Luzern.

La anotación de Moncada representa su quinto gol con el Lugano, una cifra que confirma el buen momento que atraviesa el joven atacante hondureño en el balompié europeo.

Lugano, líder de la Superliga suiza

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Además de la contundente victoria, el Lugano celebra su posición en lo más alto de la clasificación. El equipo suma 28 puntos en 10 jornadas, mientras que el Young Boys ocupa la segunda posición con 19 unidades y un partido menos disputado.

Con este triunfo, el conjunto suizo mantiene su buen paso en el campeonato y Moncada continúa aprovechando sus oportunidades para aportar goles y seguir ganando protagonismo en su aventura por el fútbol europeo.

El próximo compromiso del Lugano será el jueves 15 de este mes por Conference League ante el FK Crvena Zvezda de Serbia.