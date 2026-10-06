Denil responde al adiós de Vandenbroucke: "Yo también fui banca mucho tiempo"

Comayagua, Honduras.- El capitán de Honduras, Denil Maldonado, ha decidido hablar con la prensa catracha tras conseguir la permanencia de la Liga de Naciones de Concacaf. Denil fue contundente al mencionar el estilo de juego que desea el entrenador de Honduras, lo que le duele no estar en partidos importantes y lo que piensa del adiós de Victor Vandenbroucke, quien decidió irse de la H tras no jugar ningún minuto en esta fecha FIFA.

ENTREVISTA -¿Qué conclusiones sacas tras lo sucedido?

Sabemos que no se nos han dado los resultados que teníamos, obviamente, propuestos sacar. Siento yo también que es un proceso dónde hay muchos jugadores jóvenes que no tienen experiencia en selección. Pero bueno, creo que de eso se trata el cambio de generación, de saber que vamos a tener tropiezos en el camino y, al final, creo que hay que seguir creciendo como jugadores y como grupo. -¿Vos cómo analizás esta nueva idea y este nuevo estilo de juego?​​​​​​ Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Tenemos un técnico que tiene muy buenas cualidades. Sabemos que a los españoles, en general, les gusta mucho la tenencia de balón. Siento yo que en algunas ocasiones hemos malinterpretado la idea del míster, pero con el poco tiempo que tuvimos quisimos implementar la idea en el campo, no ha sido fácil. Además, creo que es parte del proceso también de entender la idea de lo que quiere el míster. -NO SE LOGRA EL OBJETIVO Sabemos que la afición en general no entiende el tema de proceso, que ellos lo que en realidad necesitan son resultados y lo entendemos. Pero al final uno como futbolista entiende que no es fácil competir con jugadores que están con poca experiencia. No quiere decir que no la van a tener, obviamente que sí, pero esto es de seguir trabajando y saber que en algún momento vamos a tener un buen nivel y vamos a dar los resultados que necesitamos. -HOY SE VUELVE A QUEDAR CERCA DE ALGO DOLOROSO Obvio, es doloroso porque al final nosotros queremos estar compitiendo al máximo nivel. Pero si ves el partido de ayer, la verdad que habían jugadores que estaban recién debutando en la selección y eso es a lo que digo yo: son jugadores que tienen ganas de estar en selección, pero también hace falta tener esa experiencia en selección. Es de ir paso a paso, seguir creyendo en el proceso, que yo sé que el proceso no es de años, sino que es de dar resultados pronto y, bueno, creo que el grupo va a ir agarrando esa madurez que necesita.

-Ahora, si hablamos de proceso, Vos, Palma, Kervin, Edwin, Jorge, Alejandro, vienen de la era Coito, Sub-20 ¿Eso es un nuevo proceso de venir abajo o estoy equivocado? No, no, la verdad que no estás equivocado. Vuelvo a repetir, también tenés esa inexperiencia de jugadores que vienen empezando en selección. Entonces, al final, uno puede decir que tenemos esa camada que viene desde abajo, pero también necesitás de esos jugadores que obviamente necesitan esa experiencia. Con eso no quiero decir que ellos no están rindiendo, obviamente que están rindiendo y están al nivel que ellos pueden, pero paso a paso ellos van a ir agarrando esa experiencia. -¿Qué tanto te golpeó a vos no poder estar aquí siendo el capitán de la selección, quizás por esa molestia, donde nadie se lo quiere perder? La verdad que me duele mucho porque desde mi lesión he perdido muchos procesos. En la eliminatroia me dolió mucho no estar, pero al final ctambién esa es la oportunidad que merecen los jugadores que también están ahí compitiendo para estar en selección, que al final, quiera o no, siempre van a tener la oportunidad y esa es la oportunidad que ellos necesitan aprovechar.