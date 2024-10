Definidos la fecha y horario del duelo entre Honduras vs México por Nations League

San Pedro Sula, Honduras.- Los cuartos de final de la Nations League 2024 tiene el gran pulso que protagonizarán las selecciones de Honduras y México por el boleto a la Copa Oro 2025 y el pase al Final Four.

De momento no se ha informado de los precios de la boletería, tampoco los detalles del inicio de la venta de los tickets. Todo lo estará informando la FFH en los próximos días.

El encuentro de vuelta se desarrollará en el estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca de Lerdo. Este encuentro se disputará a las 8:30 pm.

Según el reglamento, valdrá doble el gol de visita. Los otros cruces de cuartos quedaron definidos: Canadá vs Surinam, Estados Unidos vs Jamaica y Costa Rica vs Panamá.