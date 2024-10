Oliver Benítez revela el motivo de su ausencia en Olimpia ¿Problemas con Troglio?

3

“Por una decisión técnica (no juego), soy un jugador más, estoy aportando mi granito de arena, como lo dije cuando apenas llegué, y la realidad es que hoy el equipo está bien y hay que respetar a los que están jugando y hay que respetar la decisión del técnico, yo estoy acá para sumar, para ganar mi lugar y esa es la única realidad, voy a seguir entrenándome al cien para cuando me toque quedarme con la posición”, comenzó diciendo el argentino.

Oliver habló también sobre la adaptación y competencia que hay en el Olimpia.

“Acá me han recibido bien los chicos, súper agradecido por eso, desde todo el plantel, hasta el cuerpo técnico, los utileros y la gente que me abrió las puertas de este gran club. La competencia interna es dura, hay buenos jugadores, no solo en mi posición, en todos los puestos, y se ve reflejado por la posición que está el club, acá hay que trabajar porque si no rendís le toca jugar a otro compañero”, agregó.

Sobre si siente frustración por no sumar minutos con el Olimpia, Oliver Benítez afirma que está tranquilo y trabajando.

“Frustración no siento, si obviamente yo me entreno para jugar, nadie entrena para ir al banco, lamentablemente somos 30 y solo 11 tienen que jugar. Es decisión del técnico quien juegue o no, también va de la mano de cómo le va al equipo, si el equipo gana y suma puntos es difícil hacer cambios, hay que adaptarse, vine a sumar, cuando me toque estar trataré estar a la altura del club”, dijo.

