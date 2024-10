Arboleda se sincera tras su regreso a las canchas: ¿Se ve convocado para el Honduras vs México?

5

Pensamiento previo al juego contra Victoria: “Preparándonos bien para este compromiso, sabemos que se entra a la parte importante del campeonato. Como tal hay que asumir el partido con toda responsabilidad”.

6

La mente luego de estar lejos de la cancha desde agosto: “Es complicado, ningún jugador quiere estar lesionado, esto es lo que nos apasiona. Lo más importante es estar fuerte de mente, recuperarse y comenzar de cero”.

7

Físicamente te sientes al 100%: “Bien, al final después de una lesión de dos meses y medios la parte física cuesta un poco. He trabajado bastante, pero no es lo mismo estar jugando que entrenando, pero a medida que vaya jugando me iré sintiendo mejor en lo deportivo, esperamos que cada minuto que tendré lo voy a aprovechar”.

8

Eliminación, derrotas en el campeonato y no son líderes: “Es difícil, cuando estás afuera y las cosas están bien lo manejas de otra manera, pero cuando las cosas no salen y como lo dijo el profe Troglio no salió tanto en los resultados, en la Liga es un torno largo y hay chance de poder levantarte y lastimosamente en Concacaf no. Hoy nos sigue doliendo, hay que pasar la página y lo que tenemos enfrente es el campeonato local, la pelota no se detiene, esta es una oportunidad y con la posibilidad de seguir cosechando cosas”.

9

Competencia con Benguché y Bengtson: “La competencia en Olimpia siempre es difícil aunque estemos al 100%, porque es un plantel con muy buenos jugadores. Ahora me toca empezar de atrás, hacer cola. Es de los obstáculos que se le presentan en la vida, uno debe estar con la mete fuerte y saber lo que uno quiere, lo que uno puede aportar. Trabajar, trabajar y trabajar es lo único que nos puede devolver el ritmo de competencia y permitir estar a la disposición del cuerpo técnico con un minuto, 20 o 90, se debe estar a la altura”.

10

Regreso a las canchas en el amistoso frente a Olancho FC: “De ser titular, uno debe ser sincero y respetuoso con los compañeros, fueron dos meses y medio que estuve fuera, lo más difícil es agarrar el ritmo de competencia. El cuerpo técnico decidirá en qué partido seré titular o jugar de cambio, en todo caso habrá partidos que no jugaré, somos 25 o 30 jugadores, uno debe estar preparado cuando me toque. Me sentí bien, la parte física se irá retomando, en la parte futbolística no se le olvida a uno de la noche a la mañana y la idea era esa, Dios primero estar en consideración para el partido contra Vida”.

11

Aprovechó la oportunidad del amistoso: “El profe nos dijo que el parón de fecha FIFA es importante para los jugadores, unos juegan y otros menos, este tipo de partidos hay que aprovecharlos, es la única manera de jugar. Esos días te sirven para prepararte, eso suma”.

12

Futura convocatoria a la Selección de Honduras: “Lo más importante ahora es enfocarme en el Olimpia, rendir porque es mi club. Lo de la Selección si existe esa posibilidad vendrá más adelante y acompañado de lo que haré, si hago las cosas bien se vendrá la oportunidad. Voy a trabajar, quiero estar al 100%, aportar a Olimpia y lo demás vendrá en su momento”.