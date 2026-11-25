En una entrevista concedida al podcast de Romário, Guardiola fue contundente al considerar que Cristiano Ronaldo merece un cierre diferente en su carrera internacional, tomando en cuenta todo lo que ha representado para el fútbol portugués y para el deporte mundial.

Barcelona, España .- Pep Guardiola no se quedó al margen de la polémica que rodea el final de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal. El entrenador español pidió que tanto el futbolista como la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) hagan un esfuerzo para que la despedida del histórico delantero no termine marcada por los desencuentros que rodearon su salida.

Guardiola recordó que el impacto de Cristiano Ronaldo va mucho más allá de sus estadísticas, títulos y récords. Para el entrenador, el portugués también representa un ejemplo para las nuevas generaciones de futbolistas que crecieron admirando su trayectoria.

“ Cristiano Ronaldo no debería dejar la selección portuguesa de esta manera. No pueden dejarlo ir así”, expresó el técnico, quien insistió en que la relación entre ambas partes debe encontrar una solución para que el atacante pueda despedirse en mejores términos.

“Ha sido una figura increíblemente importante, no solo para él y para Portugal, sino también para las futuras generaciones de futbolistas portugueses”, señaló en su conversación con Romário.

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El estratega español también fue claro al señalar que este tipo de situaciones no deberían empañar una carrera llena de éxitos. Considera que los desacuerdos, por más complicados que sean, no pueden convertirse en el argumento para cerrar de manera abrupta la historia de un jugador que ha sido fundamental para su selección.

“Una carrera no se debería juzgar por uno o dos meses, ni por un desacuerdo o un malentendido con una o dos personas”, reflexionó Guardiola, quien pidió dejar atrás los problemas y buscar un entendimiento.

“Deben entender que Cristiano Ronaldo merece irse en sus propios términos. Hay jugadores excepcionales, y Cristiano Ronaldo es uno de ellos; por lo tanto, esta situación debe corregirse”, añadió.

Para Pep, la despedida debería convertirse en una celebración en la que Cristiano pueda sentir el cariño de su gente. Incluso considera que el propio futbolista debe dar un paso para que las diferencias queden en el pasado.

“Debería haber una celebración en la que sienta el cariño de sus compatriotas, y él, a su vez, también debe tomar la iniciativa y decir: demos la vuelta a la página del pasado”, manifestó.

El entrenador fue más allá y defendió que las grandes figuras del fútbol deben marcharse por la puerta grande, no solamente por lo que han conseguido en sus carreras, sino por el legado que dejan en quienes sueñan con convertirse en futbolistas profesionales.

“Los grandes jugadores, aquellos que estuvieron realmente en la cima de su juego, merecen irse por la puerta grande. En primer lugar, porque se lo han ganado con todo lo que le han dado al deporte; el propio fútbol les debe este reconocimiento”, afirmó.

Guardiola también utilizó como referencia a otras leyendas del fútbol mundial, entre ellas Romário, Lionel Messi y Paolo Maldini, para explicar por qué considera importante que Cristiano Ronaldo tenga una despedida especial con Portugal.

“Los niños que están dando sus primeros pasos en el campo podrían decir: quiero terminar mi carrera como Romário, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini o cualquiera de los otros grandes de la historia. Así es como debería ser”, concluyó Guardiola.

La salida de Cristiano Ronaldo de Portugal estuvo marcada por diferencias con el seleccionador Jorge Jesus, una situación que terminó llevando al delantero a anunciar su decisión de dejar la selección. Guardiola considera que todavía existe la posibilidad de corregir el rumbo y darle al histórico '7' un cierre acorde con todo lo que aportó al combinado nacional.