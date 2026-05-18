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Decisión final con Neymar: Ancelotti lanza convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:10
Decisión final con Neymar: Ancelotti lanza convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Ancelotti siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas.

 Foto: Cortesía.

Rio de Janeiro, Brasil.- Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, fue convocado este lunes con la selección brasileña para disputar el Mundial 2026 junto con los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, y Endrick.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

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La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado para la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas al 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

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Los grandes ausentes en la lista y que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

Convocatoria de Brasil

PORTEROS

Allisson Becker

Ederson

Weverton

DEFENSORES

Alex Sandro

Bremer

Danilo Flamento

Douglas Santos

Gabruel Magalhaes

Ibañez

Leo Pereira

Marquinhos

Wesley

Mediocampistas

Bruno Guimaraes

Casemiro

Danilo

Fabinho

Lucas Paquetá

Delanteros

Endrick

Gabriel Martinelli

Neymar Jr

Igor Thiago

Luis Henrique

Mateos Cunha

Raphinha

Vinicius

Neymar Jr

Rayan

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Redacción web
Agencia EFE

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