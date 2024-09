David Ruiz advierte a Trinidad y Tobago y revela quién es el que lo aconseja en Inter Miami

El futbolista del Inter de Miami aseguró que no es Messi ni Luis Suárez quien se encarga de motivarlo aún más cuando se trata de recibir los consejos, es otro de los referentes MLS.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. - La juventud de David Ruiz no le quita las ganas de ser un titular y referente en la Selección de Honduras que se prepara para debutar este viernes 6 de septiembre en la Nations League .

El mediocampista de 20 años ha jugado poco en la presente temporada con el Inter de Miami, destaca el factor clave, pero eso no lo pone cabizbajo. Siempre se motiva a la hora de tener una oportunidad dentro de la cancha.

Los rivales: “Cada rival se tiene que tomar en serio, sacar el partido adelante, con esa mentalidad y ganar. Tenemos que aprovechar que jugamos de local y no perder puntos”.

Llegada a la concentración: “Súper contento, siento que el equipo está alegre de estar aquí, es un orgullo. Aprovechar del llamado, todavía no hemos hablado con el profesor si estaré en el 11 titular, quiero jugar, pero eso lo decide él”.

Poca continuidad en la MLS: “Me siento al 100, preparado si me toca jugar. Ahorita las cosas no se me han dado en el Inter Miami, la competencia es fuerte. Siempre que entro a la cancha trato de hacer algo, motivado, de hacer algo. Los ánimos están bien, feliz de estar acá”.

Los consejos en Inter de Miami y Selección: “En el equipo es más Busi (Busquets), jugamos en la misma posición, es el que más habla con los jóvenes, nos motiva cada día en cada entrenamiento a seguir adelante. En la Selección con quien hablo más es con Antony Lozano, tiene más experiencia, trata de aconsejar a los jóvenes y de tener esa oportunidad de aprovecharla para seguir adelante”.