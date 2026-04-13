Daniel Otero revela detalles del escándalo de indisciplina en Marathón: "Debían estar dormidos"

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón sufrió una dura derrota ante Olancho FC en su casa y al finalizar el juego Daniel Otero, presidente del club, dio la cara ante lo sucedido. El empresario sampedrano no se ocultó su malestar ante un juego que lo catalogado como “mala tarde”, pero piensa que siguen firmes en la lucha por el título ligero y los otros objetivos plasmados.

Otero explicó el motivo por el que estuvo con Carlos ‘Chuy’ Pérez en las gradas del Yankel Rosenthal y detalló que fue lo que sucedió la noche del sábado en la concentración previo al juego ante Platense. “Ahí tenemos el hotel de concentración y los jugadores debían estar dormidos a las 11:00 pm y estaban en las gradas de sol”, comentó el dirigente.

Entrevista con Daniel Otero

¿Dura derrota tras haber ganado el último clásico disputado? Lamentable hoy tuvimos un mal resultado, el partido comenzó bien, pero después tuvimos el infortunio de un error de nuestro guardameta. Tuvimos un mal día y estamos expuestos a ellos, ahora hay que ver para al frente. ¿Siguen firmes los objetivos plasmados por parte de Marathón? Marathón está para competir por el título y las aspiraciones están intactas. Hoy solo fue un mal día ,pero nos vamos a reponer. Estuvo acompañado de Carlos ‘Chuy’ Pérez, ¿ya lo perdonó? Se hizo un mal ambiente durante la semana y Carlos no fue de la partida hoy por eso le pedí que nos acompañara y eso demuestra la confianza que le tengo a él. Además, perdón no es la palabra y te hoy a ser sincero no se ha podido probar nada. Han habido especulaciones, rumores y ante esto se han tomado algunas medidas como los dos expedientes disciplinarios que se abrieron, ‘Chuy’ no es ninguno de ellos.