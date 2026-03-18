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Barcelona y Real Madrid conocen sus rivales: Cruces de cuartos de final en Champions League

Se han definidos los ocho mejores equipos que se han colado a los cuartos de la Champions League y que siguen con la ilusión de estar en la final

  • Actualizado: 18 de marzo de 2026 a las 15:59
Barcelona y Real Madrid conocen sus rivales: Cruces de cuartos de final en Champions League

El Bayern Múnich se ha clasificado y se perfila como uno de los favoritos.

Madrid, España.- La Champions League entra en su tramo de definición. Luego de superar las instancias de Playoffs y octavos, es tiempo de que los ocho mejores equipos de la competencia se enfrenten en los cuartos de final.

Con el objetivo de llegar al 30 de mayo en Budapest, ya quedaron los ocho clubes que quieren la orejona. Real Madrid y Barcelona, grandes favoritos están dentro de los postulantes.

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Los cruces de cuartos de final se disputarán entre el martes 7 y el miércoles 15 de abril.

Real Madrid y Barcelona siguen su camino triunfal en la Champions League. Junto a ellos, también el Paris Saint-Germain, vigente campeón de la competición, y el Arsenal, después de ganar en casa al Leverkusen. Liverpool aplató al Galatasaray y Bayern Múnich no para de golear.

Cuartos de final de Champions League 2026

-París Saint-Germain vs. Liverpool

-Real Madrid vs. Bayern Múnich

-Barcelona vs. Atlético de Madrid

-Arsenal vs. Sporting Lisboa

*Los equipos eliminados son Chelsea, Galatasaray, Manchester City, Atalanta, Newcastle, Tottenham, Bayer Leverkusen y Bodo/Glimt.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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