Barcelona y Real Madrid conocen sus rivales: Cruces de cuartos de final en Champions League

Madrid, España.- La Champions League entra en su tramo de definición. Luego de superar las instancias de Playoffs y octavos, es tiempo de que los ocho mejores equipos de la competencia se enfrenten en los cuartos de final.

Con el objetivo de llegar al 30 de mayo en Budapest, ya quedaron los ocho clubes que quieren la orejona. Real Madrid y Barcelona, grandes favoritos están dentro de los postulantes.