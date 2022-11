Cristiano Ronaldo podría pagar millonaria multa tras explotar contra el Manchester United

Los comentarios de Cristiano Ronaldo contra su entrenador, Erik ten Hag, hacen pensar que el crack luso no volverá a disputar ni un minuto más con la camiseta del Manchester United.

“No le tengo respeto porque él no me respeta. Si no me tienes respeto, nunca te tendré respeto”.

Asimismo, CR7 apuntó contra la gestión del club, mencionando que: “Me siento traicionado. Me han convertido en la oveja negra. No sólo el técnico, hay dos o tres más que me quieren fuera”.

El futuro de Cristiano Ronaldo es toda una incógnita, ya que su salida se complica debido a su elevado precio de 25 millones de euros, alto salario y su edad de 37 años.

