Cristiano Ronaldo olvida salida de selección de Portugal anotando con Al Nassr

Riad, Arabia Saudita.- Cristiano Ronaldo recuperó la sonrisa tras su abrupta salida de la concentración de la selección portuguesa al firmar el primero de los tres goles (3-0) con los que el Al Nassr se impuso al Diriyah en la Liga saudí.

Un tanto que permitió al delantero luso, de 41 años, alcanzar las 980 dianas a lo largo de su carrera deportiva, a tan sólo veinte de la mítica barrera de los mil goles que se ha marcado como objetivo.