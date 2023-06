Jaime Lozano, DT de México, habló previo al duelo ante Honduras por la Copa Oro

“Encontré bien al grupo. En estos días el grupo se ha soltado más. Los jugadores se conocen. Hay lesiones siempre y hoy quedó fuera Sebastián Córdova, que fue de los mejores en la liguilla y es un jugador que me encanta porque tiene mucha calidad, lamentablemente prescindimos de él y también de otros que no estarán por unas sanciones”, arguyó con respecto a las bajas.

Y continuó. “Tenía entendido que era un partido de sanción para cada jugador y ayer nos notifican eso, pero uno se tiene que adaptar a eso, es bastante raro, tenemos sanciones y lesiones, prefiero no gastar energías en esas cosas y mejor buscarle soluciones”.

Explicó que la Federación de Fútbol de México no le pidió el título de Copa Oro para continuar en el cargo, esto porque él solamente cumple un interinato. “No me pidieron ni me exigieron nada, lo que estoy pensando es en Honduras, no puedo pensar más allá de Honduras y en estos torneos tienes que pensar bien y tienes que ganar. También sabemos que me exigencia es a tope”.