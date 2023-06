El beisbolista Mauricio Dubón da un pronóstico para el debut de Honduras en la Copa Oro ante México

Respecto cuándo se reunirá con sus compatriotas, Dubón comentó: “Los veré después del partido, ellos bajarán al campo. Conozco a la mayoría de los chicos, es una locura”.

En dos entrevistas distintas le consultaron al beisbolista sampedrano cuánto quedará el resultado de Honduras ante México del domingo. “1-0, con gol de Alberth Elis”, respondió de manera contundente sobre el debut en COpa Oro.

”Gracias a Honduras soy la persona que soy. No me da pena decirlo, no me da pena decir que soy hondureño. Hay cosas buenas y cosas malas como en todos lados. Soy el único hondureño en grandes ligas y me llena de orgullo representarlos”, culminó el pelotero de los Astros, actuales monarcas de la MLB.