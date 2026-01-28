  1. Inicio
  2. · Deportes

Sorpresa en convocatoria de Barcelona para partido ante Copenhague y hay bajas

El FC Barcelona juega su último compromiso por la fase de grupos de la Champions League ante el Copenhague de Dinamarca

  • Actualizado: 28 de enero de 2026 a las 09:15
Sorpresa en convocatoria de Barcelona para partido ante Copenhague y hay bajas

Hansi Flick no podrá contar con varias de sus figuras en partido de Champions League.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El delantero Ferran Torres, ausente en los dos últimos partidos del Barcelona por lesión, es la principal novedad en la convocatoria del equipo azulgrana para medirse este miércoles al Copenhague en la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El atacante valenciano se perdió los encuentros que su equipo disputó contra el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0) por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

Arshavin sobre Arbeloa: "Espero no le vaya bien en el Real Madrid"

La presencia del internacional español será la única alta del Barça para intentar sellar en el Spotify Camp Nou el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea.

El conjunto catalán necesita ganar y marcar tantos goles como sea posible para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados.

Barcelona rescata agónico partido ante Slavia Praga y sigue con vida en Champions League

Para este encuentro, el técnico del Barça, Hansi Flick, no podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen.

Tampoco han entrado en la convocatoria el centrocampista Frenkie de Jong, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que todavía no está inscrito en la Liga de Campeones.

Flick ha completado la lista con el lateral Jofre Torrents y el centrocampista Tommy Marqués, ambos del filial.

Esta es la convocatoria del Barcelona

Joan García, Szczesny y Kochen (porteros);

Balde, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Kounde, Eric García y Jofre Torrents (defensas);

Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués (centrocampistas);

Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Roony (delanteros).

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Agencia EFE

EFE es la primera agencia de noticias en castellano, con 85 años de trayectoria que avalan su imparcialidad, su potencia, su credibilidad y su inmediatez.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias