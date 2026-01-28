Sorpresa en convocatoria de Barcelona para partido ante Copenhague y hay bajas

Barcelona, España.- El delantero Ferran Torres, ausente en los dos últimos partidos del Barcelona por lesión, es la principal novedad en la convocatoria del equipo azulgrana para medirse este miércoles al Copenhague en la última jornada de la fase liga de la Liga de Campeones. El atacante valenciano se perdió los encuentros que su equipo disputó contra el Slavia Praga (2-4) y el Oviedo (3-0) por una lesión en el músculo semimembranoso de la pierna derecha.

La presencia del internacional español será la única alta del Barça para intentar sellar en el Spotify Camp Nou el pase directo a los octavos de final de la máxima competición europea. El conjunto catalán necesita ganar y marcar tantos goles como sea posible para terminar la fase liga entre los ocho primeros clasificados.

Para este encuentro, el técnico del Barça, Hansi Flick, no podrá contar con los lesionados Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Tampoco han entrado en la convocatoria el centrocampista Frenkie de Jong, sancionado, y el lateral Joao Cancelo, que todavía no está inscrito en la Liga de Campeones. Flick ha completado la lista con el lateral Jofre Torrents y el centrocampista Tommy Marqués, ambos del filial.

Esta es la convocatoria del Barcelona