Arshavin sobre Arbeloa: "Espero no le vaya bien en el Real Madrid"

Madrid, España.- Andréi Arshavin, ex jugador de grandes equipos como el Zenit de San Petersburgo y el Arsenal de Inglaterra, sorprendió con sus declaraciones sobre el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa. El ex centrocampista ruso habló para el programa 'Todo en Match' de la televisión de su país y fue ahí donde tocó diferentes temas y uno de ellos fue sobre la situación del conjunto blanco.

"Con Xabi Alonso esto no funcionó. Pensaba que todos bailarían a su son, pero no fue así", dijo sobre el mal paso que tuvo el técnico español por el Real Madrid al tener problemas internos con los jugadores. También no entiende como el ahora equipo de Arbeloa que ha pasado un momento incómodo en medio de la temporada, lleve tan cerca al Barcelona en LaLiga.