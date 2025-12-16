Convocatoria de Barcelona para juego ante Guadalajara en Copa del Rey

Barcelona, España.- El alemán Hansi Flick ha convocado finalmente a Robert Lewandowski para el partido copero de esta noche en Guadalajara (2:00 PM), pese a que el polaco no ha podido entrenarse los dos últimos días ni jugó ante Osasuna.

En la lista, pues, no hay apenas novedades, más allá del alta de Wojciech Szczesny, que fue baja por gastroenteritis ante los navarros.