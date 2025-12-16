  1. Inicio
Convocatoria de Barcelona para juego ante Guadalajara en Copa del Rey

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona, ha unido en la convocatoria para enfrentar al Guadalajara en Copa del Rey al polaco Robert Lewandowski

  • Actualizado: 16 de diciembre de 2025 a las 08:34
El Barcelona tendrá su primer partido en Copa del Rey ante el Guadalajara.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El alemán Hansi Flick ha convocado finalmente a Robert Lewandowski para el partido copero de esta noche en Guadalajara (2:00 PM), pese a que el polaco no ha podido entrenarse los dos últimos días ni jugó ante Osasuna.

En la lista, pues, no hay apenas novedades, más allá del alta de Wojciech Szczesny, que fue baja por gastroenteritis ante los navarros.

Continúan de baja por lesión Pablo Paez Gavira 'Gavi' y Dani Olmo, además de Ronald Araujo por cuestiones emocionales.

El FC Barcelona que comanda Hansi Flick llega a este su primer compromiso en la Copa del Rey luego de superar al Osasuna con tantos del brasileño Raphinha.

Hansi Flick confirma baja de Barcelona en Copa del Rey ¿Y Lewandowski?

Luego de este juego el FC Barcelona cierra su actividad por este año visitando al Villarral por LaLiga, uno de sus rivales cercanos en la tabla de posiciones.

Convocatoria de Barcelona

Porteros: Ter Stegen; Joan García y Wojciech Szczęsny.

Defensas: Alejandro Baldé, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé, Eric García y Jofre Torrents.

Mediocampistas: Pedri, Fermín, Marc Casadó, Frenkie de Jong, Marc Bernal, Dro Fernández y Tommy Marqués.

Delanteros: Ferran Torres, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Marcus Rashford y Roony Bardghji.

