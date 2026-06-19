El contraste de Dembélé, sin goles en Mundiales ni Eurocopas

Filadelfia, Estados Unidos.- Entre los más de 18.000 votos de los lectores del diario ‘L’Equipe’ tras el triunfo por 3-1 de Francia sobre Senegal, la peor puntuación fue para Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro, sin un gol ni en dos Eurocopas ni en tres Mundiales y el contraste entre los elogios para Kylian Mbappé y Michael Olise. Su valor fue de 4,2 para el público que interactuó en esa encuesta. Mbappé recibió un 7,3, Olise fue el mejor de todos para ellos con un 7,6 y Desiré Doué se quedó en 5,4, aún así más de un punto por encima de Dembélé, el cuarto miembro del frente de ataque total con el que contó Didier Deschamps para el primero de su duelos en Estados Unidos, México y Canadá 2026. El delantero del París Saint-Germain, ganador de la Liga de Campeones por segundo año seguido, solo dispuso de un tiro en todo el encuentro, en los 80 minutos que disputó del partido, antes de ser sustituido por su compañero también en el PSG Bradley Barcola, que marcó gol nada más ingresar en el campo, al aprovechar un gran pase de Adrien Rabiot a su carrera entre la defensa. Entonces fue el 2-0. El único remate de Dembélé fue bloqueado. De las 40 veces que entró en juego, ninguna fue dentro del área. No hizo ningún regate. Y falló el 24 por ciento de las pases que propuso en el enfrentamiento frente a Senegal.

Además tan solo sufrió una sola salta. Sin desborde sin tiros sin irrupciones ofensivas, se quedó en nada en el inicio de su tercer Mundial, tras ser campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.“Ousmane es una gran persona, a la que aprecio mucho, tanto en el campo como fuera de él. Es el Balón de Oro. Tiene muchísima calidad. Creo que todos lo veis. Nosotros estamos tan impacientes como vosotros por ver todo lo bueno que va a hacer en este Mundial. Le deseamos lo mejor y vamos a hacer todo lo posible para que todo salga bien”, expresó Maghnes Akliouche, su compañero y también extremo entre los 26 elegidos de Francia.Dembélé no ha marcado ningún gol aún en la fase final de esta competición. En ninguno de sus doce choques en el torneo. Ni en los cuatro que jugó en Rusia 2018 (los tres de la primera fase más los cuartos de final frente a Uruguay, siendo suplente después en las semifinales y la final), ni en los siete que disputó, todos los posibles, en Catar 2022, cuando dio dos asistencias. Tampoco ha batido la portería rival en ninguna de sus dos Eurocopas. Ni en 2021, con los dos primeros encuentros antes de una lesión que lo mantuvo de baja tanto en el último duelo de la primera fase como en los cuartos de final. Ni en 2024, cuando disputó cinco duelos, incluso fue suplente en octavos ante Bélgica. Es más, en sus 60 partidos con ‘Les Bleus’ anotó tan solo 7 goles. Lejos del rendimiento que ha alcanzado en el París Saint-Germain.