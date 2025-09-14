¿Cómo fue el rendimiento de Kervin Arriaga en su debut con el Levante?

Valencia, España.- El mediocampista hondureño Kervin Arriaga finalmente pudo hacer su debut en LaLiga con el Levante este domingo, tras varias semanas de estar fuera de la cancha por una lesión que lo aquejaba.
"El Misilito" entró de sustituto en el minuto 85 en el duelo contra el Real Betis en la jornada 4 de la primera división de España, el cual terminó con un empate de 2-2.
Arriaga estuvo padeció de una lesión en el recto femoral en su pierna izquierda desde el pasado 6 de agosto, perdiéndose los partidos de los "Granotas" contra el Alavés, Elche y Barcelona.
Si bien Arriaga solo jugó 14 minutos, dejó buenas impresiones, considerando que recién viene recuperándose de la lesión en su pierna.
De acuerdo a las estadísticas del portal Sofascore, Arriaga tuvo una precisión del 86% en seis de sus siete pases.
Otro de los datos que resalta Sofascore es que Arriaga completó con éxito un regate, y también ganó un duelo terrestres al momento de recuperar el balón.
Durante esos catorce minutos el centrocampista catracho que entró sustituyendo al capitán Pablo Martínez tuvo nueve toques y solo perdió una vez el esférico.
Con estos datos, Sofascore calificó a Arriaga con una puntuación de 6.8 de 10, lo cual no es un mal desempeño para sus primeros minutos en el fútbol de primera categoría de España.
Kervin Arriaga no solo estuvo alejado de las primeras jornadas con el Levante, sino también con la selección de Honduras, la cual tuvo que jugar sin él en los partidos contra Haití y Nicaragua en las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de United 2026.
Se espera que "El Misilito" ahora recuperado sume más minutos y experiencia con el Levante, y que también esté disponible para la "H" en los próximos partidos contra Costa Rica y Haití que se disputarán el 9 y 13 de octubre respectivamente.