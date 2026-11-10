Comisión de Disciplina destapa 'amenazas' de parte del Potros del Olancho FC

San Pedro Sula, Honduras.- La Comisión Nacional de Disciplina de la Liga Nacional dio a conocer las resoluciones correspondientes a la jornada 13 del torneo Apertura 2026-2027, donde uno de los casos que más llama la atención involucra a Mario Samuel García, quien fue señalado por protagonizar un incidente con el árbitro del encuentro entre Olancho FC y UPNFM. De acuerdo con el informe arbitral y del comisario, García increpó al silbante de manera amenazante y ofensiva cuando este se disponía a ingresar a los camerinos al finalizar el primer tiempo del compromiso disputado el pasado 4 de noviembre en el estadio Juan Ramón Brevé Vargas de Juticalpa.

La resolución detalla que el dirigente se dirigió al árbitro con las siguientes palabras: “Chabacán deja de joder, no sabes donde estas”. Además, el documento señala que Mario Samuel García tuvo que ser detenido por jugadores de Olancho FC para evitar que la situación pasara a mayores. Ante lo sucedido, la Comisión de Disciplina no estableció una sanción inmediata contra García, sino que solicitó formalmente a la Secretaría de la Liga Nacional que informe si se encuentra registrado como directivo y si cuenta con autorización para permanecer dentro de los terrenos de juego. En caso de estar habilitado, también pidió que se detalle bajo qué calidad o condición tiene permitido hacerlo.

Por otra parte, la resolución también dejó una sanción importante para el Real España. El mediocampista Jhow Benavídez recibió dos partidos de suspensión luego de ser expulsado con tarjeta roja directa durante el encuentro frente a Génesis, disputado en el estadio de La Paz el pasado 5 de noviembre. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse