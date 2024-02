Choco Lozano es presentado con Almería tras debutar ¿Por qué se unió al equipo?

Lozano salió a mitad de temporada del Getafe tras no contar para el técnico José Bordalás, pues solo lo puso a jugar en seis partidos, por lo que en busca de mantenerse activo, decidió fichar con el último posicionado y condenado al descenso en España.

“Yo necesitaba salir para tener minutos. Sé cuál es la situación del club, pero veo al equipo bastante unido y optimista y eso me gusta. Conozco la categoría, sé lo difícil que es. Muchas veces, cuando te empiezas a meter en estas dinámicas, vas a los partidos pensando: ‘qué difícil es el siguiente partido’, pero pienso que con el trabajo que está haciendo el equipo, tarde o temprano va a llegar la recompensa. Esperemos que más pronto que tarde llegue esa victoria y que la dinámica cambie”, dijo Lozano en su presentación.

“Hay que seguir creyendo. No podemos bajar la cabeza y tirar la toalla. Tenemos que salir a competir el siguiente partido. Pensar más allá de eso, nos haría daño. Hay que pensar en sumar de tres el siguiente partido y así será más fácil para nosotros”.

“Desde fuera se veía un equipo muy competitivo y que tienen jugadores que pueden marcar diferencias. Lamentablemente, por unas cosas u otras, no han tenido esa suerte. Como equipo, el Almería no tiene nada que envidiarle a ningún otro equipo de Primera División, pero las dinámicas son así, te metes en ellas y es muy difícil salir de ahí. Si ganas un partido te cambia la mentalidad y con ese impulso puedes empezar a tener alegrías. El trabajo es fundamental y hay que seguir siendo optimistas”.

“Yo estoy físicamente bien, me siento bien y tengo ganas de jugar. Ojalá que me tomen en cuenta para salir de inicio, pero bueno eso es una decisión del entrenador. Yo estoy preparado y con muchas ganas de salir de titular”.

“Es una cuestión de mentalidad, de estar preparado y de tener las cosas claras. Yo creo que sí hay otros dos delanteros que pueden estar ahí siempre (Baptistao y Marezi). Vine con la mentalidad de terminar bien lo que queda de temporada para sumar y aportar. Eso no me va a permitir relajarme en ningún momento, al contrario, me hace exigirme el doble para estar bien en cada partido”.