Choco Lozano entrena con equipo de Liga Nacional: ¿Podría ser nuevo fichaje?

Tegucigalpa, Honduras.- El delantero hondureño Anthony “Choco” Lozano se encuentra cada vez más cerca de regresar al fútbol profesional y en las últimas horas ha generado sorpresa al comenzar a entrenarse en las instalaciones de uno de los clubes más importantes de la Liga Nacional de Honduras. El atacante catracho atraviesa la etapa final de recuperación de la lesión que sufrió en octubre de 2025, cuando padeció una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, una situación que lo mantuvo alejado de las canchas durante lo que va de este 2026.

Para sorpresa de muchos, Lozano comenzó a trabajar desde el pasado domingo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del Olimpia, instalaciones que el delantero conoce muy bien por su pasado con la institución. Lozano se encuentra realizando trabajos para recuperar el ritmo de competencia y completar su proceso de recuperación, mientras define cuál será el siguiente capítulo de su carrera. La situación contractual del Choco ha alimentado aún más las especulaciones. El atacante actualmente es agente libre, luego de que el Santos Laguna de México decidiera no renovar su contrato. Por ello, el atacante deberá analizar las opciones que tenga sobre la mesa antes de elegir su próximo destino. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Su presencia en el CAR del Olimpia, sin embargo, ya despertó ilusión entre un sector de la afición merengue, que no oculta su deseo de volver a ver al atacante vistiendo nuevamente la camiseta del club que dirige Eduardo Espinel.

Su pasado en el león

La historia entre el “Choco” y Olimpia comenzó hace más de una década. El atacante dio sus primeros pasos en el fútbol profesional hondureño con el conjunto albo y debutó con apenas 15 años en 2009, convirtiéndose en uno de los jugadores más jóvenes en disputar un partido de la Liga Nacional. Su talento y capacidad goleadora rápidamente llamaron la atención y, con el paso de los años, Lozano se consolidó como uno de los delanteros hondureños de mayor proyección.