Espinel explica la apuesta por los jóvenes en Olimpia: “No es por la edad, es por el rendimiento"

El entrenador también explicó que la presencia de los juveniles responde a su rendimiento y no simplemente a su edad: "Nosotros, cuando ponemos a los jóvenes, creemos que están capacitados para jugar ese partido", señaló, antes de remarcar una de las frases que resume su filosofía para la competencia interna del plantel: "Acá nosotros no jugamos con la cédula de identidad. Acá el que está bien juega, tenga 30 y algo o tenga 18".

Tegucigalpa, Honduras.- Eduardo Espinel salió satisfecho del contundente 4-0 del Olimpia ante Atlético Independiente, pero más allá del resultado, destacó la respuesta de los jóvenes que tuvieron protagonismo en la jornada 8 del Apertura 2026. El técnico uruguayo dejó claro que las oportunidades no se regalan y que los futbolistas deben asumir desde ahora la exigencia de vestir la camiseta blanca. "La misma responsabilidad que tienen los grandes la van a tener ellos, porque están en Olimpia. Ya es un ADN que hay que llevar: esa responsabilidad", expresó.

En cuanto al estado físico de sus futbolistas, Espinel confirmó que Edwin Rodríguez había una fuerte contusión, pero descartó una lesión muscular de mayor gravedad y aseguró que el mediocampista mantiene contacto con los médicos de Olimpia y de la Selección de Honduras: "No había rotura de fibra, nada. Solamente una contusión fuerte", explicó.

Sobre Jorge Benguché, Nicolás Dibble y Emanuel Cuello, detalló que el 'Toro' está cerca de recuperarse del golpe y la torcedura de tobillo, mientras que Cuello presenta una distensión en la rodilla y Dibble continúa siendo evaluado. El técnico espera aprovechar el parón para recuperar a sus jugadores tanto física como mentalmente antes de afrontar la exigente recta final de la temporada.

-- CONFERENCIA DE PRENSA DE ESPINEL --

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¿Qué mensaje les deja a los jóvenes después de este partido y qué espera de ellos de aquí en adelante para consolidarse en el primer equipo de Olimpia?

Con respecto al partido, más allá de la juventud o de algunas experiencias de los jugadores que actuaron, hay que rescatar, sobre todas las cosas, la seriedad con la que se enfrentó el partido. A veces, cuando se consigue un resultado como el que se consiguió tres o cuatro días antes, una clasificación, el equipo tiende a aflojar y a cambiar el chip. Fue en lo que insistimos mucho estos días: que si nosotros seguíamos insistiendo en la manera de jugar, en la intensidad y en ir al frente, podían suceder cosas que a lo mejor nos podían servir. Más allá de los jugadores, por supuesto que uno se siente muy confortable y feliz porque puede darle posibilidad a los jóvenes. Siempre lo he dicho acá: es una cosa que ha caracterizado nuestra carrera. Poder darle oportunidades a los jóvenes porque se lo han ganado, no porque nosotros se lo regalemos. Ya lo hemos hecho en otros partidos. Hoy era necesario que algunos jugadores no jugaran. De hecho, algunos repitieron y tuvimos la fatalidad de Cristian. Son consecuencias de la cantidad de encuentros que hemos tenido. Pero hoy les tengo que pedir responsabilidad. Ya no son más hipótesis ni son más jóvenes. La misma responsabilidad que tienen los grandes la van a tener ustedes, porque tienen que estar en Olimpia. Ya es un ADN que hay que llevar, esa responsabilidad. Estoy feliz por ellos porque interpretaron que había una manera de jugarle a este equipo y la única manera que nosotros podemos hacer cosas buenas es presionando permanentemente. Creo que el trabajo que hicieron desde el punto de vista táctico fue muy importante de todos los chicos y estamos contentos por ellos. Pero esto, como les dije ahora, no cambia nada en la forma de seguir trabajando.

En un torneo en el cual fue duramente criticado el equipo por no hacer tantas contrataciones, ¿cómo lo hace sentir, en lo personal, el rendimiento que están teniendo los jóvenes que está utilizando?

Bueno, la crítica siempre está puesta y sabemos sobrellevarla. Lo que sí estamos convencidos es que nosotros tenemos un objetivo y estamos trabajando para conseguirlo. Mientras tengamos el respaldo de los que mandan y los que mandan estén apoyando el trabajo, nosotros no nos detenemos en las críticas, ni cuando nos van para adelante ni cuando nos critican. Nosotros confiamos plenamente, cien por ciento, en el trabajo. Las habilidades son necesarias, las jerarquías son necesarias en todos los niveles, pero a la larga lo que termina marcando el buen trabajo son las decisiones que se toman a largo plazo. Acá se ha tomado una decisión y nos la jugamos mucho todos: los dirigentes, los técnicos. Había que cambiar el rumbo o hacer una renovación de un plantel que por ahí necesitaba aire fresco para seguir creciendo. Algunos empezaron, algunos lo están terminando, otros por ahí lo terminaron y ya partieron del club, pero necesitábamos hacer algo nuevo. En ese proyecto estamos. Entonces, no me sorprende ver a todos los chicos porque los veo trabajando todos los días.

¿Podremos ver en algún momento a todos los jóvenes juntos? ¿O es complicado poner tantos jugadores jóvenes en un mismo partido teniendo un plantel con futbolistas de experiencia?

Muchos jóvenes jugando, ¿cómo no? Yo creo que no hay una edad para jugar un partido. Hoy en día hay un montón de posibilidades en todos los puestos de tener cipotes en un partido. De hecho, algunos son cipotes todavía. Vemos a Félix García, que por ahí ya jugó muchos partidos, pero es un joven que viene creciendo. Vimos a Clinton Bennett. Tenemos a Jeremy Rodríguez, que todavía no ha jugado tanto y es un jugador que venía de la Sub-17. Tenemos a Anthony Ortiz, con quien estamos trabajando en el lateral izquierdo y que por ahí todavía tiene que esperar un poquito. Así sucesivamente, en cada puesto del campo tenemos jóvenes. Pero tampoco los vamos a poner para decir que vienen primero los jóvenes. Nosotros, cuando ponemos a los jóvenes, creemos que están capacitados para jugar ese partido. Acá no es que estamos demostrando nada ni que queremos demostrarlo. Hay que estar tranquilos. Van a errar, van a fallar los jóvenes, pero, sobre todas las cosas, hay que darles confianza, y más cuando se equivocan. Nosotros decimos permanentemente que si se equivocan hay que seguir trabajando. Es la única manera de mejorar: aprendiendo. Ojalá, vuelvo a repetir, yo me siento identificado con los jóvenes, pero, sobre todas las cosas, tengo un grupo de referentes que es maravilloso. Hay que ver cómo estaban hoy en el banco muchos de ellos, cómo los alentaban y cómo se ponían felices cuando los chicos hacían un gol. Eso también es un conjunto de cosas, de convivencia, que hace que los chicos crezcan y eso nos pone contentos.

¿Qué tan grave es la lesión de Edwin Rodríguez? ¿Va a afectar su convocatoria a la Selección? ¿Y qué tiene el juvenil de Olimpia que le permite mostrar tanta jerarquía?

Lo de Edwin, gracias a Dios, no fue lo que pensamos. Lo que sentía era que no había rotura de fibra, nada. Solamente una contusión fuerte. Él está trabajando y va a ir a la Selección. Bueno, ahí lo valorarán, pero cada día que ha pasado se ha sentido mejor. Por supuesto que no estaba para estar hoy, pero por los estudios que se le han realizado ya está en contacto con los médicos de la Selección y de Olimpia. Seguramente en estos días lo estarán revalorando, pero yo creo que va a poder llegar. No sé si para los primeros partidos, pero yo lo sigo esperando. En cuanto a lo que tienen los jóvenes, es un poco lo que les decía: crecen todos los días con gente que ha sido ganadora, que les habla en el camino, en los entrenamientos y que también los reta. Ese es el crecimiento que necesita un jugador joven. Acompañado no solamente con las herramientas técnicas, prácticas y físicas que nosotros les hemos dado, sino también con los consejos y las enseñanzas de muchos de estos referentes ganadores que tenemos. Eso hace mucho más fácil el trabajo de nosotros los entrenadores para llevar a esos chicos a Primera División teniendo un referente positivo. Eso es lo más importante.

¿Cómo están Jorge Benguché, Nicolás Dibble y Emanuel Cuello, tomando en cuenta la seguidilla de partidos? ¿Habrá descanso y manejo de cargas pensando en las semifinales?

Tenemos a Jorge, a Cuello y a Dibble. Dibble es un tema y Cuello tiene una distensión en la rodilla. Bueno, Jorge, por el golpe, si ustedes vieron, fue en una jugada y se torció el tobillo. Por suerte, ya casi está. Parte del entrenamiento lo hace con el grupo y parte no. Antes ni siquiera se metía con el grupo. Hoy trabajó y trabajó muy bien. Decíamos que en este parate, por ahí, varios de esos jugadores, o casi todos, trataremos de recuperarlos. Por supuesto que nos vamos a dar un par de días, no ahora, pero sí sobre el fin de semana que viene, para que disfruten de lo que merece un descanso, porque ya ha sido agotador esto. Pero vamos a seguir trabajando. Y más que nada, no tanto en la parte física, sino en la parte mental. Un poco de descanso mental. Y, por supuesto, llamando a la reflexión del grupo, que tenemos que seguir trabajando fuerte, porque después de este parate no va a parar más. Será muy intenso, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional.

¿Qué tan bien o qué tan mal le puede caer este parón de fecha FIFA, tomando en cuenta que el equipo viene encontrando su idea y lo que usted quería para este plantel? Además, cuando no está Benguché tiene otras opciones que siguen respondiendo y haciendo goles.

A ver, el parate, en principio, hoy a lo mejor te diría que lo necesitamos para recuperar a los jugadores. Pero lo que te va a indicar si el parate fue bueno o fue malo es cuando empiece la competencia nuevamente. Ahí vamos a ver si estamos con la misma energía, con la misma intensidad. Eso, hablando de futuro, es difícil decirlo. Yo creo que hoy necesitamos, como decía el colega, no solamente un descanso físico, sino un descanso mental. Todo lo que tiene que ver con la competencia genera una carga importante. Usted a veces habla, o nosotros hablamos, de lo que afecta a lo físico, pero lo mental tiene una carga impresionante. Entonces, creo que vale la pena bajar la pelota al piso, reflexionar y hacer nuevas planificaciones para la recta final.

Y en cuanto a cuando no está Jorge, o cuando no está Cuello, o cuando no está alguno de los referentes y aparecen los chicos, está bueno. Pero, por sobre todas las cosas, no porque un muchacho también haga goles, sino porque nadie se puede relajar. Acá nosotros no jugamos con la cédula de identidad. Acá el que está bien juega, tenga 30 y algo o tenga 18. Ustedes lo han visto. No le regalamos el puesto ni minutos a nadie. Entonces, está bueno que siga esa competencia. Como yo le decía el otro día, en el día a día se demuestra porque nadie se puede relajar. Y bueno, si nadie se relaja, trabaja todo al máximo. Y al trabajar al máximo, se ve lo que se vio hoy.