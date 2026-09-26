Choco Lozano cuenta la verdad de su paso por Barcelona y hace revelación de Sergio Ramos y Real Madrid

Tegucigalpa, Honduras.- Este sábado EL HERALDO comparte la segunda parte de la entrevista exclusiva con Anthony "Choco" Lozano, quién también abordó temas sobre toda su carrera: su experiencia en Barcelona, su duro paso por Santos y el inolvidable momento que vivió contra el Real Madrid.
El delantero hondureño valoró la oportunidad otorgada por el Olimpia para trabajar en su Centro de Alto Rendimiento y recuperar la confianza futbolística antes de dar el siguiente paso en su carrera. Pese a los rumores sobre un posible fichaje con los albos, el atacante aclaró que su prioridad sigue siendo mantenerse en el balompié extranjero, respetando el momento del actual plantel merengue.
Lozano también reflexionó sobre su recorrido por el fútbol internacional, destacando sus pasajes en España con el Cádiz y Girona, así como el amargo trago de su reciente etapa en el Santos Laguna de México.
Reconoció que las lesiones impidieron que rindiera al nivel esperado en la Liga MX, aunque prefiere extraer aprendizajes de cada experiencia.
Entrevista con Choco Lozano
-¿Qué tal estos regresos acá a Honduras, porque has pasado más tiempo en el extranjero?
Pues siempre que tengo la posibilidad, estoy más en San Pedro Sula y he tenido la posibilidad de visitar el pueblo, allá en Yoro. Pero sí es verdad que no suelo venir mucho, la verdad muy bien por cómo me han recibido la gente, sobre todo en el Olimpia, me ha recibido muy bien.
-¿Cómo encontraste la sede?
Sí, nada que ver, nada que ver. Mejoró bastante, la verdad, mejoró bastante desde que yo estaba. Comentaba el cuerpo técnico que a veces nos hacían entrenar en el Indio o Los Ángeles. Ahora un Centro Alto Rendimiento y me alegra mucho porque hay mucha gente joven que tiene que aprovechar esas instalaciones.
-Choco, te hubiese gustado cuando tenías 15 años tener esas instalaciones.
Nos hubiese gustado creo que a todos los que estuvimos en esa época. Qué bueno que lo hicieron, nos tocó otro, pero también lo disfrutamos con Olimpia donde te toca entrenar y lo vas a hacer con gusto. Yo creo que los catrachos estamos hechos para todo. El equipo dio ese paso, construyó su centro deportivo y ahora está súper bien. Ahora lo usa hasta la Selección para entrenar.
-Choco, te quiero preguntar ¿Cómo estás, más allá de físicamente, emocional realmente? ¿Cómo está tu presente?
Pues sí estoy con esas ganas, sobre todo ganas de volver, ganas de recuperarme bien, ganas de volver a tener esas sensaciones de jugar fútbol, de tener el roce con compañeros, ese contacto de lo que conlleva el fútbol. Y pues sí no ha sido fácil porque ha sido una lesión larga la que me tocó estar mucho tiempo. Me está tocando estar mucho tiempo fuera de campo. Ahorita estoy poco a poco entrando, pero sí te sirve mucho como para valorar a tu esposa o verla desde otro punto de vista más que todo. O sea, a veces uno cuando está acostumbrado a hacer algo, ya das las cosas como por sentado y decir, "Bueno, la salud no importa, porque la tenés". Pero el día que no tenés esa posibilidad de entrenar todos los días, ahí es cuando decís, "Uf, cómo me gustaría estar bien para el entrenamiento". Entonces, sí me ha ayudado mucho, me ha servido mucho para verlo desde ese punto de vista y agradecer a Dios por algunos detalles que a veces uno ya dice, "Bueno, ya lo tengo".
-Todo este tiempo, Anthony, ¿Cómo ha sido la recuperación y ves este momento, viene el auge de la Selección?
No, no es fácil, no es fácil, como te lo estaba diciendo hace un momento, no es fácil porque estaba acostumbrado a hacer algo toda la vida. Estaba acostumbrado a hacer esto toda la vida, de repente te toca una lesión grave como esta y pues te toca parar. Al principio es como, bueno, voy a descansar unos días. Después del primer mes o el segundo mes ya es como... 'Me hace falta. Quiero volver'. Ya prácticamente llevo casi 1 año sin tener ese roce, ese contacto, por eso estoy muy alegre. Gracias a Olimpia porque me abrieron las puertas, me dijeron, "No hay ningún problema, puedes venir a entrenar con nosotros, nosotros te vamos a hacer sentir como en casa" y literalmente eso es lo que pasó. Me hizo sentir como en casa.
-Y después de una rotura de ligamento, Choco, ¿Qué es lo más difícil, recuperar la rodilla como tal o recuperar la confianza?
Siento que es más la confianza, más porque después de un tiempo clínicamente ya el ligamento está bien, ya está fuerte y ya no vas a tener ningún problema. Pero creo que más que todo es como de cabeza, el temor, como que dejaste de hacer tanto tiempo esas acciones y de repente te toca volver y vas como con miedo a decir, "Bueno, volver a pasar". Entonces, poco a poco como que vas soltando eso y creo que ahí vas mejorando mucho y siento que una vez que ya te recuperes bien, neurológicamente ya después lo demás va solo.
-¿Cómo estás en este momento ya en esa parte?
Estoy bastante bien, todavía creo que me falta ese tema de confianza. Eso es lo que estamos hablando ahorita. Después las sensaciones son buenas y pues sí, ayer lo estábamos hablando. Para eso vine, por la exigencia. Sí, esa exigencia que hay en el Olimpia que a pesar de que vos crees que son jóvenes, pues ellos trabajan y obviamente quieren ganarse un puesto. Entonces, competir a ese nivel y estar en un club como el Olimpia, para mí eso es como que me está ayudando bastante a recuperar esa confianza. Estoy muy agradecido con ellos.
-¿Y en cuánto tiempo crees que podés jugar? ¿Visualizas jugar unos tres, seis meses acá e ilusionar al olimpismo?
Yo escuché ayer al profe (Espinel) que habló muy bien y le agradezco mucho sus palabras, pero yo estoy seguro que él tiene buenos delanteros en su equipo, tiene a Benguché, Yustin, David Flores, Jeremy... Ellos me dieron la posibilidad de venir y de ayudarnos básicamente. No me cierro de ninguna posibilidad, pero creo que ellos están muy bien ahorita de delanteros, o sea, no hay ningún problema. Y también yo estoy apuntando tal vez a como salir, me gustaría mantenerme al extranjero. Mantenerme un tiempo más en el extranjero y obviamente con el respeto que merece el equipo, yo estoy súper agradecido con el Olimpia y siempre va a ser como mi opción para venir a Honduras.
-Espinel decía que Andy Nájar tomó una decisión que muchos se sorprendieron venir a Honduras porque sufría lesiones y como que le vino muy bien
Sí, la verdad que sí, la verdad y pensando en eso también es importante. Es que todo está en la confianza, un jugador tiene confianza, las cosas que empiezan a salir bien y hacer cosas que también no estaba para hacer y te sale todo bien. Creo que el caso de Andy es un claro ejemplo. Mi caso es diferente, yo ahorita estoy en una etapa donde me estoy recuperando bien de la lesión y cada vez me estoy sintiendo mejor. No sé qué pueda pasar al futuro, pero sí te puedo decir que yo respeto mucho el tema de Benguché, Yustin, que son jugadores jugadores que están haciendo las cosas bien. Esta tiene un plantel súper superbueno, muchos jóvenes que también vienen empujando ahí y que también merecen esa oportunidad y pues estos días que yo estoy ahí, trato de ayudarles, trato de hablar con ellos y también darle algún tipo de consejo para que puedan ver más adelante y que su apunte sea lo más lejos posible, creo que hay jugadores con mucha capacidad y que creo que es su oportunidad de llegar.
-Hablamos de esa última experiencia en Santos ¿Te quedó alguna espina por no triunfar como te lo imaginaste?
Totalmente, totalmente. Yo creo que es uno de los equipos con los que más agradecido estoy por cómo me trataron.
-¿Te trataron muy bien?
Muy bien. O sea, yo no tengo ninguna queja en contra de ellos. Fue un club de literalmente de primer nivel, como se portaron conmigo, al menos es mi experiencia. Y sí me queda esa espinita, sobre todo por eso, de no haber rendido tal vez al como ellos esperaban o como yo esperaba, porque al final pues parte de la culpa es mía también. Yo llegué a un club con grandes con grandes expectativas, no me salieron las cosas bien, pasé bastante tiempo lesionado, por "x" razón me pasaron cosas ahí que nunca en mi carrera. Sí me rompí, me fracturé esta parte de aquí. También me quedo con pesar de no haber estado al 100% con ellos. Sé que pudo haber sido una buena historia, pero no terminó nada bien y yo estoy muy agradecido con ellos y les deseo lo mejor. Se lo dije al presidente cuando salí le dije que aquí tenían un santista más y es la verdad. Yo ahora más que nunca paso pendiente de los partidos. Y deseo que ellos se levanten y que ojalá que vuelvan a ser ese Santos protagonista que fueron siempre.
-Antes de Santos tuviste otras opciones ¿Cómo fue ese momento?
Estaba en el Getafe en la primera división de España, es verdad que no tenía muchas posibilidades con el entrenador que estaba, entonces me fui a Almería, jugué muchos partidos, hice goles. Entonces, tenía algunas opciones, pero me llegó la de Santos y dije, "OK, quiero ir a este lugar. Estaba Juan Flores como referencia, Dolmo, dos catrachos que estuvieron ahí, que les fue bien y dije, "La Liga Mexicana, quiero probar esa experiencia" estaba seguro de que me iba a ir muy bien, lamentablemente no, porque es la realidad, pero sí tomé la decisión de irme con la condición de poder hacer las cosas bien ahí, lastimosamente no fue como esperaba, pero siempre todas las experiencias uno saca algo positivo.
-Y cuando repasas tu carrera ¿Ha llenado tus expectativas o lograste más de lo que pensabas?
La verdad, yo cumplí mi sueño, que la verdad mi sueño era debutar en primera división en España. Yo de pequeño veía partidos Real Madrid - Barcelona, clásicos y decía "A algún día." Yo siempre pensé así, "Algún día voy a estar ahí". Gracias a Dios tuve la posibilidad de cumplir esos sueños. Obviamente ya cuando estás ahí siempre querés un poquito más, entonces después sí me hubiese gustado tal vez haber estado más tiempo en el Barcelona, haber llegado antes, tal vez haber jugado en un equipo tal vez más importante, pero estoy conforme con lo que con lo que hasta la fecha de hoy hice en Europa. Sí es verdad que todavía creo que puedo seguir dando guerra, dando lucha y el es lo que es lo que quiero hacer, ahorita voy paso a paso, me quiero recuperar bien, sentirme bien y después pensar en lo que viene.
-Quizás mucha gente tiene mucho tiempo de este escuchar "Choco" y se imagina que tiene 40 años y tenés 33 años, empezaste muy joven.
Sí, empecé con 15 años aquí en el Olimpia, Ya hace hace un buen rato. El otro día me hizo sentir viejo el camarógrafo del Olimpia, me dijo que se venía a ver cuando yo era pequeño, "Oye, tienes casi mi edad. Cuando yo era pequeño yo te fui a ver allá" y tiene 30 años.
-Choco, y si hacemos un recorrido por tu carrera ¿Cuál crees que ha sido tu mejor momento?
Siento que mis mejores momentos fueron en Cádiz, que es otro club que le tengo mucho agradecimiento. Fueron mis mejores momentos porque fueron en primera división, un equipo que estábamos en segunda, subimos a primera, ascendimos. Bueno, siendo partícipe vos. Sí, también tuve la suerte de hacer goles importantes ahí para el ascenso. Cuando estuvimos en primera también nos tocó hacer goles importantes para que el equipo se mantuviera en primera, eso es algo importante para con un club como Cádiz. Un lugar que yo le guardo mucho cariño, tengo muchísimo cariño y espero que también vuelvan a primera división.
-¿Cuál fue el logro que vos no te lo imaginabas? , se me viene el gol al Real Madrid
Pues sí, como te decía hace un momento, yo siempre soñé como eso del tema de jugar en esos campos. La primera vez que fui a jugar, por ejemplo al Bernabéu. Yo estaba con el en Girona, me acuerdo yo.
-¿En qué lugar pones ese ese gol que lo anotaste a al Real Madrid?
Sí, uno de los mejores momentos porque fue también con el Girona creo que fue mi primer gol que le hice a Real Madrid, aunque terminamos perdiendo, pero para mí fue especial hacerle un gol.
-Choco cuando tu hijo te venga a preguntar...
Fíjate que yo no soy mucho es algo que no tengo y que mi mujer me lo recalca mucho. Yo cosas que me pasa que he vivido, pero que simplemente, pasaron, o sea, no son de coleccionar momentos así. Sí, pero repite y ahorita este tiempo que he estado así es como que digo, si tuviera esto que pasaría claro. Porque hay camiseta, por ejemplo, no soy mucho de cambiar camisetas, pero llegué a cambiar con Benzema, que era el top en ese momento. Era mi ídolo de siempre, Benzema y la camiseta no sé dónde está, como que son recuerdos.
.¿Te imaginaste hacer, por ejemplo, como un museo tuyo?
No, propio nunca, porque yo siempre soy más de como vivir el momento, vivir el momento y o sea, no es como que quizás no le doy tanta importancia en ese momento. Pero ya después con el tiempo no dices, "Sí, la verdad que estaría bueno tener ese recuerdo".
-¿Qué sientes todavía te falta por conseguir?
La Champions me hubiese gustado. Ese es uno de mis sueños, siempre fue uno de mis sueños, no tuve la posibilidad de jugarla, nunca estuve en un equipo para que estuviera con esa posibilidad, pero siempre fue como ese sueño, ese sueño por cumplir, obviamente el Mundial que todavía duele lo que nos pasó. Pero sí son como espinitas que están ahí.
-Mira que tuviste compañeros que lo lograron como Luis Palma y Andy Nájar.
Yo me alegro mucho, por ejemplo el otro día estaba viendo el partido de Palma contra Crystal Palace y yo la verdad soy uno de los que más los apoyan porque me alegra ver que ellos lleguen y cumplan ese sueño es bendición para todos. Yo no entiendo cómo hay gente todavía que quiere venir a criticar lo que estamos haciendo en ese tipo de competiciones.
¿Cuando estuviste en el Barcelona qué fue lo que más te sorprendió?
Barcelona es un equipo que está muy bien diseñado para que los jóvenes suban como al primer equipo y tengan la posibilidad, habilidad de brillar. A mí me sorprendió mucho todo en general lo que lo que rodea al Barcelona porque estás hablando de primer nivel, las instalaciones son espectaculares, los jugadores tienen una filosofía de este que desde los pequeños, lo que dicen La Masía hasta que llegan al primer equipo, todos juegan básicamente con el mismo esquema, prácticamente todo es tocar el balón, salir de balón, no hay pelotazo. Entonces, como que todos tienen ese ADN que le dicen ellos y ya cuando le toca jugar en primera división, pues ya todos prácticamente ya es como automáticamente lo hacen.
-Choco, te tocó hacer ir a entrenar con el equipo de primera, ¿Cómo eran esos rondos?
La experiencia fue bonita, la verdad y cuando me porque ahí estaba en el Barcelona B. Uno de los días más bonitos fue cuando me subieron al primer equipo. Yo ese día me levanté como todos los días a entrenar con el B y cuando vi mi nombre ahí dije: 'OK, este es mi este es mi momento'. Entonces fue recuerdo la alegría porque íbamos cuatro, cinco del Barça B a entrenar con el primer equipo. La primera vez siempre es la felicidad de conocer a varias estrellas. Pero ya una vez que estás ahí, pues tenías que ponerte a trabajar, a entrenar, si no, no te llaman más. Entonces, tenías que cambiar como la mentalidad de estarlos admirando a la realidad.
-¿Hubo un momento donde se manejó que tuviste la posibilidad de poder subir al primer equipos o fue por tema de edad?
Sí, exacto. Es porque yo llegué al Barcelona y ya tenía 23 años, creo, iba para cumplir 24. Entonces, cuando ya pasaste de los 21, me parece que es, si vos jugás un partido con el primer equipo, te tenés que quedar ya con el primer equipo. Entonces, por eso ellos tienen bastantes jóvenes que pueden subir y bajar. Entonces no tuve la posibilidad.
-Y hablando del archirrival del Barça, del Real Madrid, ¿Qué anécdotas tienes?
Un compañero nos contó que cuando pasó Benzema dijo que tenía un perfume increíble que le preguntó después a la vuelta el nombre del perfume (risas).
-¿Y vos?
Alguna pelea, discusión, así, pero ellos como cuando juegan con equipos como contra el Cádiz, tampoco se van a poner a discutir con nosotros, simplemente no sé, yo creo que es mas la experiencia que yo me llevo de haber jugado contra esas figura que han hecho carrera tremendas. Es como la experiencia de estar ahí, de ver cómo compiten, porque eso es importante, porque a pesar de que juegan contra equipos más pequeños, a veces les cuesta. También te da caer en una realidad en la que decís tampoco estoy tan lejos de llegar a ese nivel. Son grandes jugadores, son top, son fuera de serie, pero también están acompañados de buenos jugadores, los pases son mejor, los movimientos físicamente están súperbien. Aunque es difícil.
-¿Y pegaba Sergio Ramos?
Ramos sí, te pegaba por todos lados, ese loco te mataba. Son de esos jugadores que te pegan la primera como para hacerte sentir, pero el que es su manera de jugar, no es como que va con mala intención.
-Cuando le haces el gol al Real Madrid ¿Cómo viste ahí después el partido?
Sí, eso es lo que pasa cuando jugás contra ellos, contra Barça, Madrid, que son los equipos referentes. Yo me acuerdo que mis compañeros todos eran como, "Uy, yo le voy a pedir la camiseta a este, le voy a pedir la camiseta al otro". Cuando ellos te ganan, te la dan. Cuando vos les ganás, salen obviamente enojados, no te quieren ni ver. Entonces, eso pasa, pero es normal porque estás compitiendo y al final, o sea, te ganan el partido y después se quieren llevar tu camiseta. En ese partido no. Salieron calientes porque perdieron. Ese partido lo ganamos nosotros.
-¿Y con el jugador más bravo con el que te tocó el enfrentarlo?.
Es que hay muchos que juegan así fuerte, pero tengo una anécdota así con Piqué cuando yo subí a entrenar con ellos la primera vez, me pegó una patada normal que estuve como dos semanas acordándome él.Un leñazo en la espalda que yo dije, "Uf" Me tiró al suelo, pero me levanté porque era como mi segunda vez entrenando con ellos y no puedo salir. Y después estuve como dos semanas ahí entrenando con dolor, pero este creo que fue el que más hizo sentir. Estaba en un buen nivel.