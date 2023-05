¡Cerca de su segunda final! El árbitro hondureño Said Martínez pitará una de las semifinales de la Champions de Concacaf

El indicado será el central catracho Héctor Said Martínez, de 31 años de edad, quien ha sido elegido para dirigir la semifinal de vuelta entre León y Tigres (1-2) de la Liga de Campeones.

Said Martínez ya dirigió a Tigres en esta Champions de Concacaf por los octavos de final ronda ante Orlando City, en la que el hondureño salió muy criticado. Esto debido a que los jugadores del Orlando City le reclamaron una mano del defensor Angulo dentro del área en el último minuto del partido y el catracho no la sancionó y tampoco fue a revisarla al VAR. Said tuvo que salir del Exploria Stadium escoltado de varios policías.

EDICIÓN 2021-22

El central catracho Héctor Said Martínez fue el árbitro central de la final de vuelta entre Seattle Sounders y Pumas (5-2) de la Liga de Campeones de la edición pasada.