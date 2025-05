Carlos Pineda le responde a Jeaustin Campos sobre ayudas arbitrales y elogia al Victoria

No, la verdad que son 90 minutos de fútbol y ya han habido remontadas históricas. Tenemos que entrar concentrados en hacer nuestro trabajo, vivir el partido con responsabilidad, ya que el trabajo no está hecho. Falta tiempo, mientras haya partido hay oportunidad de que nos hagan gol, entonces sabemos que tenemos que hacerlo incluso mejor que en el partido pasado.

¿Cuál es la diferencia del equipo del torneo pasado con este en la parte mental y en la parte futbolística?

Sabemos que los partidos se tienen que jugar, no solo con la camisa o con presentarnos ya hemos ganado algo, si no que hay que demostrarlo dentro de la cancha. Tenemos que ser consciente de eso, que si caminamos y no estamos concentrados, cualquier equipo te puede ganar y para evitarlo tenemos que estar atentos, esa es la mentalidad, es el compromiso que tenemos y esperamos que en los partidos que vengan se vea reflejado.

¿Qué piensas de las palabras de Jeaustin Campos, de leyendas urbanas que dicen que a los equipos capitalinos les ayudan?

Pues llevo como 12 años jugando y nunca he sentido que me han ayudado, la verdad. Los árbitros se pueden equivocar a favor de uno o favor del otro. Yo soy el primero que me enojo, me molesta, que piten una falta y otras no. No creo que nadie entre a la cancha intentando hacer algo malo, porque sería poco ético, sería un daño al fútbol. De que nos ayuden, eso no. No podemos andar ahí acusando al árbitro de cosas que no tenemos pruebas.

¿Qué mensaje le dirías a ese Carlos Pineda que soñó con el momento que estas viviendo en Olimpia?

Uno tiene sueños y diosito tiene planes más grandes. Yo soñaba con juagar en Olimpia, pero no me imaginé que íbamos a pelear todas las finales o ganar tantos títulos y también iba a ser el capitán. Anotar goles siempre me ha gustado, siempre le he buscado, después un poco por la posición me ha costado un poco, pero se disfruta muchísimo. Con mi esposa lo hablamos, le hemos pedido a Dios que venga con gol, incluso los pedí solo irla a empujar y mira, Dios te responde. Al final la gloria es para él y nos bendice día a día.