Jugador de Liga Nacional sorprende a su novia con impresionante regalo de cumpleaños: Así la pasó

"Me siento en paz, me siento diferente a la Alexandra de hace 2 años, me siento feliz con la gente que está, y agradecida con la gente que se fue porque eso era lo qué necesitaba, me PROMETO volver a encender esa alegría inmensa que tenía la Alexandra de 4 años, que por donde pasaba siempre alegraba a todos, trabajar en mi para mi y por mi, cumplir metas y hacerme más feliz", finalizó diciendo la hermosa chica.