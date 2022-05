Carlos Mejía se desahoga tras clasificar a su primera final con Motagua: “Lloré por la felicidad mía y por agradecimiento”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Carlos Adonys Mejía fue tildado como una de las grandes promesas del fútbol hondureño tras surgir de las canteras del Vida y destacar a nivel de selección Sub-17, en el camino se perdió, pero hoy está de vuelta en buena forma y con la confianza recuperada bajo el mando del entrenador argentino Hernán Medina.

‘Zapatilla’ llegó al Motagua procedente de Pumas en la Liga Expansión de México, con la apuesta difícil en el esquema de Diego Vázquez, sin embargo, tras su salida logró reinventarse y agradar a Medina para contar con él.

Después de altos y bajos en sucesos por el Vida y Real España, finalmente, logró clasificarse este domingo a su primera final en la Liga Nacional de Honduras.

“Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me está dando en estos momentos; estoy más que emocionado por todo lo que he vivido, mi familia me ha estado apoyando en mis momentos más malos, gracias a ellos. Esto es un sueño hecho realidad que he soñado desde niño”, dijo en la entrevista.

Mejía de 22 años fue uno de los futbolistas que entró en nostalgia tras lograr la clasificación, hoy explicó el porqué.

“Se me vinieron las cosas del pasado, desde que vine con Diego Vázquez que casi no jugaba, yo siempre dije que quería ser protagonista, que quería aportar, siempre miraba a otros y no podía creer que era yo quien estaba allí. Lloré por la felicidad mía y por agradecimiento”, detalló.

Y agregó: “Yo siempre decía que me gustaría estar allí, Dios me está dando la bendición y ahora voy a una final. He tenido altas y bajas, pero son cosas que le pasan a un futbolista. Hoy vengo haciendo las cosas bien. Desde que vine de México no la había pasado muy bien, es el trabajo, es la recompensa que Dios me ha dado. Le doy gracias a los directivos y al profesor por la confianza que me han dado”.

Sobre el Real España como rival con Héctor Vargas al mando, detalló que” es un técnico inteligente, se le dieron los resultados. Ese partido será duro y nosotros también vinimos en racha, vamos a dar todo y primero Dios daremos un paso adelante”.

¿Qué podemos esperar de ti? – se le consultó. Siempre voy a dar el más, siempre voy a luchar. Esperen muchas cosas buenas de mí. Queremos coronarnos campeón en el Estadio Morazán.