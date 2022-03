Carlo Costly: “A México le ha quedado grande la eliminatoria, se les puede complicar ir al Mundial”

“No solo podemos echarle la culpa a Quioto porque está jugando en la MLS, a Elis que juega en Francia, no es toda la responsabilidad de ellos, algo estamos haciendo mal, desde los directivos hasta el cuerpo técnico. Tienen que tomar buenas decisiones para este nuevo proceso que se viene y poder aspirar a otro Mundial”, añadió.

A criterio del veterano delantero, no todo es culpa de los futbolistas que juegan en el extranjero, por lo que alentó a los directivos hondureños para tomar mejores decisiones de cara al siguiente proceso.

“Hoy por hoy tenemos jugadores, si está Elis, Quioto, pero no es todo, sabemos que hoy en día la base de la selección es la Liga Nacional y pues la liga está pasando por unos baches increíbles, malísimos y eso nos está pasando factura también”, inició diciendo Costly.

Ya refiriéndose al próximo rival de la H, Costly aseguró que a México le ha quedado grande esta eliminatoria y que es posible que se le complique ir al próximo Mundial.

“A México ya le está quedando grande lo que es esta eliminatoria, no lo digo yo, se ha visto en los resultados y partidos. Por ahí posiblemente se le complique para ir a este Mundial”, manifestó “El Cocherito”.

Asimismo, quien fuera uno de los máximos verdugos del Tricolor indicó que para Honduras este duelo representa la oportunidad de sacarse la espina de no quedar último y lavarse la cara, asegurando que jugaría hasta con los ojos cerrados ante los Aztecas.

“Esa espina de no quedar en último lugar, lavarse la cara contra México sería importante para cualquier futbolista, es más, si me dices a mí, ¿quieres jugar este partido contra ellos?, me iría con los ojos cerrados. A todo futbolista le encantaría jugar esos partidos contra México y más aquí en casa”, concluyó.

La Selección Nacional de Honduras recibirá a su similar de México este domingo en el estadio Olímpico en el que será su último duelo como local en esta eliminatoria.

Luego de complicar las aspiraciones de Panamá con el reciente empate conseguido en el Rommel Fernández, ahora la H busca poner en aprietos a un conjunto mexicano que podría sellar su pase a la Copa del Mundo con un triunfo en el coloso sampedrano.

