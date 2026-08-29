Calendario del AEK de Kervin Arriaga en Champions League; City y luego Real Madrid

Atenas, Grecia.- El sueño europeo del volante hondureño Kervin Arriaga tiene fechas y rivales confirmados. La UEFA definió el calendario oficial para la fase de liga de la Champions League 2026/27, y el AEK de Atenas se enfrentará a varios de los mejores equipos del planeta en un camino lleno de grandes retos. El debut de los griegos será el próximo 8 de septiembre en casa frente al LASK. Jugar con el apoyo de su afición en la primera jornada representa una oportunidad de oro para conseguir los primeros tres puntos y arrancar el torneo con el pie derecho.

A partir de la segunda fecha, el calendario se pone cuesta arriba. El AEK tendrá que viajar a Inglaterra para jugar contra el Shakhtar, equipo que disputará sus partidos como local en el histórico estadio Stamford Bridge debido a la situación política en Ucrania. La estadía en tierras inglesas continuará en la jornada 3, cuando visiten al poderoso Manchester City. El momento más esperado por la afición hondureña llegará en la cuarta fecha, cuando Kevin Arriaga vuelva a verse las caras contra el Real Madrid, rival al que ya enfrentó durante su paso por el Levante en la Liga de España.

Para el tramo final de la primera ronda, el equipo del catracho visitará al Como de Italia y al Galatasaray de Turquía, además de recibir en Atenas a la Roma. El cierre del grupo será de máxima exigencia con una visita al Borussia Dortmund en el imponente estadio Signal Iduna Park.

Calendario del AEK en Champions League