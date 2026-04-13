Braves caen ante Marlins en la MLB: El hondureño Dubón se fue de 3-0 en su cuenta personal

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves, equipo en el que milita el hondureño Mauricio Dubón, sufrieron este lunes una dolorosa derrota de 10-4 ante los Miami Marlins en la temporada 2026 de la MLB. Los dirigidos por el estadounidense Walt Weiss no estuvieron finos ni en el pitcheo ni a la ofensiva, y terminaron arrancando con pie izquierdo en el primer juego de la serie de tres partidos que disputan ante los de la Ciudad del Sol.

Connor Norby, con un cuadrangular y un sencillo, además de Liam Hicks, fueron los jugadores más destacados de la visita en este compromiso disputado en el Truist Park. En cuanto al desempeño de Mauricio Dubón, fue discreto, al igual que el del resto de sus compañeros. En tres turnos al bate, logró embasarse en dos ocasiones, y fue por la vía de la base por bolas. En la cuarta entrada, conectó una pelota que impactó al lanzador Eury Pérez, pero la jugada terminó en un elevado al jardín derecho, fácil para el fielder. En la baja de la sexta, enfrentó a John King y, con buena vista en el plato, recibió cuatro lanzamientos fuera de la zona para llegar a primera base. En la octava entrada volvió a embasarse por base por bolas, esta vez frente a Lake Bachar.