Brasil vs Panamá EN VIVO: Hora y canal que transmite amistoso internacional en directo

Rio de Janeiro, Brasil.- La selección brasileña se enfrentará este domingo a una Panamá sin nada que perder en el Maracaná de Río de Janeiro, donde se despedirá de su afición antes de poner rumbo al Mundial con la incógnita sobre el estado físico de Neymar.

En estos primeros días de la concentración de la Canarinha en Teresópolis, en la sierra de Río de Janeiro, no se ha hablado de la temporada en blanco de Vinícius con el Real Madrid ni del plan del técnico Carlo Ancelotti para lograr el ansiado hexacampeonato.

El monotema ha sido Neymar, Neymar y Neymar. El '10' fue incluido a última hora en la lista de Carletto, pero ha llegado lesionado.

El lío viene porque el Santos informó de que su delantero sólo sufría un "edema" en el gemelo derecho. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), sin embargo, realizó sus propios exámenes y constató que, en realidad, tiene una lesión muscular de grado II.

El tiempo estimado de baja es de dos a tres semanas. El exjugador del Barcelona se perderá seguro el partido contra Panamá y el último test ante Egipto, el 6 de junio, en Cleveland (Estados Unidos).

También es duda para el estreno de la pentacampeona del mundo en el Grupo C frente a Marruecos, el próximo 13 de junio.

Pero Neymar seguirá en la selección. Ancelotti zanjó el asunto en la primera pregunta de la rueda de prensa previa al amistoso con los centroamericanos.

"Para ser claro, estará con nosotros (...) Estamos completamente seguros de que no vamos a cambiar a nadie. Los jugadores elegidos son estos 26 y estos 26 jugarán la Copa del Mundo", afirmó.

En medio de sesiones de fisioterapia, el jugador de Mogi das Cruzes se dejó ver en el entrenamiento del jueves para realizar movimientos suaves y posar sonriente ante los fotógrafos de la CBF.

Mientras, la prensa brasileña analiza si el Santos omitió el alcance real de la lesión -tesis que ha rechazado el club rotundamente- y si 'Ney', finalmente, disputará su cuarto Mundial o será desconvocado en el último momento, como lo fue Romário en Francia 1998, extremo que hoy negó Ancelotti.

Más allá del '10', el preparador italiano continúa afinando su estrategia. Vinícius ya desveló en una entrevista a CazéTV divulgada esta semana que el exentrenador del Real Madrid les ha pedido defender muy bien y salir al contragolpe.

Para ello, apostará contra Panamá por cuatro hombres de ataque: Vinícius, Raphinha, Matheus Cunha y Luiz Henrique.

Todo ello, a la espera de que se incorporen los últimos tres convocados, Marquinhos, Gabriel Martinelli y Gabriel Magalhães, que este sábado jugarán la final de la Liga de Campeones.

Por su parte, Panamá disputará tres amistosos antes de jugar por segunda vez en su historia una fase final de un Mundial, tras Rusia 2018.

El más duro será contra Brasil, un duelo que servirá para medir las posibilidades del combinado de Thomas Christiansen en el Grupo L, que completan Inglaterra, Croacia y Ghana.

El 3 de junio se despedirá de su afición en un amistoso contra República Dominicana y la última prueba será el día 6 contra Bosnia.

El viernes, el grupo completó su primer entrenamiento en Río. La motivación por jugar en el Maracaná es extra.

"Va a ser una ilusión para todos jugar en este estadio que es muy emblemático aquí en Brasil y lo que se viene el domingo será una linda noche", dijo a los periodistas Fidel Escobar, defensa del Deportivo Saprissa.

El grupo cuenta ya con Jorge Gutiérrez, Jiovany Ramos y Kadir Barría, quienes se incorporaron la noche del jueves al hotel de concentración. Además, está previsto que el guardameta John Gunn esté presente en la práctica de este sábado.

Será la sexta vez que ambas selecciones se enfrenten, con un balance claro a favor de la Canarinha de cuatro victorias y un empate, un 1-1 en un amistoso de 2019, el clavo ardiendo al que se agarra Panamá.