Benigno Pineda admite que Menjívar y Souza tuvieron que ser expulsados

Tegucigalpa, Honduras .- En conferencia de prensa, la Comisión de Árbitros de la Liga Nacional, encabezada por Benigno Pineda, exréferi del balompié catracho e internacional, analizó los errores y los aciertos arbitrales del clásico Real España-Olimpia en el Estadio Morazán.

Pineda primero detalló que la caída de Roberto Osorto en el área merengue no ameritaba para pitar penal por parte de Saíd Martínez. Benigno mencionó que Osorto tuvo un choque de cadera con cadera contra un rival olimpista.

"Aquí en esta acción vamos a ver. Previo a una acción de empujón contra el atacante, pero la pierna nunca hace contacto, el contacto es cadera con cadera y esto se produce con la misma acción del atacante cuando siente los brazos en la espalda, toma un desequilibrio, su cuerpo va a chocar contra el cuerpo del defensor. El árbitro tiene buena posición, interpreta bien la acción, tiene una posición correcta y determina que no hay falta. Al final, nosotros determinamos que es cadera contra cadera", mencionó Pineda.

Por otra parte, el Real España vs Olimpia dejó una acción que lamentar con la bronca entre Édrick Menjívar y Gustavo Souza, quienes tuvieron que salir expulsados del clásico moderno.

"Aquí queremos empezar haciendo una crítica constructiva con la actitud que toman ciertos jugadores. Esta actitud no es correcta (Édrick Menjívar), no tiene necesidad de hacerla y este jugador ya en el suelo estira sus piernas y genera un contacto con el otro jugador. Perfectamente estos jugadores debieron ser expulsados del partido, pero aquí lo importante es hacer un llamado a los equipos, para que sus jugadores no hagan este comportamiento. Al final la decisión del tiro libre indirecto es correcta y aquí el árbitro decidió amonestar a ambos jugadores, que traten de mejorar y ser diferentes", sentenció Pineda.

Olimpia y Real España empataron 0-0 en clásico moderno disputado este reciente sábado por la jornada cinco del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras.