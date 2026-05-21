¡Barrida en el León! Olimpia anuncia varias bajas para el Apertura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Barrida en Olimpia! El Viejo León tomó cartas en el asunto tras no quedar campeón en el Clausura 2026 y anunció la salida de varios futbolistas que terminaron contrato este torneo.

Elison Rivas, Agustín Mulet, Facundo Queiroz, Josman Figueroa y Carlos "Mango" Sánchez no seguirán vistiendo la camiseta del club merengue para la próxima temporada.

A través de sus redes sociales, el Rey de Copas dio a conocer que los cinco jugadores finalizaron su vínculo y no entran en los planes del cuerpo técnico.