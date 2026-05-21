¡Barrida en el León! Olimpia anuncia varias bajas para el Apertura 2026

Tegucigalpa, Honduras.- ¡Barrida en Olimpia! El Viejo León tomó cartas en el asunto tras no quedar campeón en el Clausura 2026 y anunció la salida de varios futbolistas que terminaron contrato este torneo.
Elison Rivas, Agustín Mulet, Facundo Queiroz, Josman Figueroa y Carlos "Mango" Sánchez no seguirán vistiendo la camiseta del club merengue para la próxima temporada.
A través de sus redes sociales, el Rey de Copas dio a conocer que los cinco jugadores finalizaron su vínculo y no entran en los planes del cuerpo técnico.
Del mismo modo, Olimpia agradeció el compromiso de los futbolistas durante su paso por la institución más ganadora del fútbol hondureño. Mulet, Queiroz y Rivas vistieron los colores del conjunto melenudo por una temporada, mientras que Josman Figueroa cierra su ciclo tras casi seis años en las filas del León.
En cuanto a Sánchez, el defensor llegó a las filas del León en 2022 y desde entonces ganó seis títulos de Liga Nacional y la recordad Liga Concacaf en donde marcó el gol de la clasificación en semifinales ante Motagua.
Futbolistas sin contrato
Entre los jugadores que se quedaron sin contrato con el Olimpia se encuentran José Mario Pinto, Yustin Arboleda y Jerry Bengtson.
Se espera que en los próximos días Eduardo Espinel y la directiva decían si continúan o no.