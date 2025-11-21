El Barça respira: Chelsea pierde a su figura por un insólito accidente

Londres, Inglaterra.- Cole Palmer, estrella del Chelsea, será baja para los próximos tres partidos, incluido el de Champions League contra el Barcelona, por lesionarse el dedo meñique del pie en un accidente doméstico. El centrocampista inglés se ha perdido los últimos once partidos del Chelsea por una lesión en la ingle y, cuando estaba cerca de reaparecer, ha sufrido un accidente en su casa, golpeándose el meñique contra una puerta, y se perderá, como mínimo, los duelos contra el Burnley, Barcelona y Arsenal.

"Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado el dedo. No parece algo muy importante, pero no va a estar de vuelta la semana que viene", confirmó Enzo Maresca este viernes en rueda de prensa. "Me ha pasado muchas veces que me despierto por la noche para ir al baño y me doy un golpe por el camino. Son cosas que pueden pasar. Estaba muy cerca de volver. Casi se había recuperado de la ingle, lo cual son muy buenas noticias, pero ahora tiene este pequeño problema".