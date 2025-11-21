  1. Inicio
El Barça respira: Chelsea pierde a su figura por un insólito accidente

Cole Palmer no jugará contra el Barcelona en Champions League tras sufrir un insólito accidente doméstico que le fracturó el dedo del pie

  • 21 de noviembre de 2025 a las 16:27
El Chelsea confirmó la baja de Cole Palmer para el duelo ante el Barcelona tras fracturarse el dedo en casa.

 Foto: Cortesía

Londres, Inglaterra.- Cole Palmer, estrella del Chelsea, será baja para los próximos tres partidos, incluido el de Champions League contra el Barcelona, por lesionarse el dedo meñique del pie en un accidente doméstico.

El centrocampista inglés se ha perdido los últimos once partidos del Chelsea por una lesión en la ingle y, cuando estaba cerca de reaparecer, ha sufrido un accidente en su casa, golpeándose el meñique contra una puerta, y se perderá, como mínimo, los duelos contra el Burnley, Barcelona y Arsenal.

Con Kervin Arriaga en el campo, Levante no pudo y terminó cayendo en el derbi ante Valencia

"Ha tenido un accidente en casa en el que se ha golpeado el dedo. No parece algo muy importante, pero no va a estar de vuelta la semana que viene", confirmó Enzo Maresca este viernes en rueda de prensa.

"Me ha pasado muchas veces que me despierto por la noche para ir al baño y me doy un golpe por el camino. Son cosas que pueden pasar. Estaba muy cerca de volver. Casi se había recuperado de la ingle, lo cual son muy buenas noticias, pero ahora tiene este pequeño problema".

Semifinales Mundial Sub-17: Favorita sigue en la lucha y cenicienta busca complicarla

El futbolista inglés se fracturó el dedo meñique al golpearse contra una puerta en su residencia.

Palmer se lesionó la ingle el pasado 20 de septiembre en una derrota contra el Manchester United y se ha perdido los dos últimos meses.

Esta temporada solo ha podido jugar tres partidos en la Premier League, con un gol, y uno en Champions League, donde vio puerta.

