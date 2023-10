Auzmendi considera que Motagua pudo vencer a Saprissa “nos quedamos cortos”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Agustín Auzmendi no pudo sacudirse la losa de fallarse un gol cantado pese al doblete que convirtió en el empate 2-2 de Motagua ante Saprissa por la ida del repechaje a la Copa de Campeones de Concacaf.

“Los goles que fallo no me puedo perdonar. Pido disculpas a la afición. Son situaciones que no puedo fallar, pero bueno, siempre intentando mejorar para lo que viene”, dijo el argentino en zona mixta tras el partido en el Estadio Nacional.

“Esperábamos un Saprissa más dominante. Nos respetó mucho, aunque eso lo hemos ganando nosotros mismo. Se demostró una buena actitud después de un partido muy malo en el clásico. Hicimos un buen juego y creo que nos quedamos cortos en el resultado”, declaró el delantero.