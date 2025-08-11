Los Astros resurgen tras ganarle la serie a Yankees: Así le fue al hondureño Mauricio Dubón

El equipo de la Ciudad Espacial había caído en un bache de derrotas que tenía preocupados a sus fanáticos. Su poderío a la ofensiva bajó de forma inimaginable y no lograban vencer a los rivales que enfrentaban.

Houston, Estados Unidos.- Los Astros de Houston comienzan a ver la luz al final del túnel tras ganarle la serie a los Yankees de Nueva York en la temporada 2025 de las Grandes Ligas de Béisbol .

Después de tener una ventaja de más de 7 partidos sobre su más cercano rival, Seattle Mariners, actualmente cedieron terreno y se posicionan a tan solo 0.5 partidos de perder la primera posición en la División Oeste de la Liga Americana.

En esta última serie disputada ante los Yankees de Nueva York lograron salir victoriosos ganando 2 de los 3 partidos disputados en el Yankee Stadium de la Gran Manzana.

El equipo comandado por el puertorriqueño Joe Espada ganó el primer partido por un marcador de 5-3. En ese partido el hondureño Mauricio Dubón destacó con un hit y 1 carrera anotada.

Para el segundo juego las cosas no salieron como lo esperaban para los de Houston. Los neoyorquinos respondieron a la ofensiva y lograron sacar una apretada victoria de 5 carreras a 4. El "Duby" conectó un hit en 4 turnos al bate.

En el tercer y último juego, los Astros salieron encendidos y se llevaron el triunfo a casa por 7 carreras a 1. Dubón conectó 2 hits e impulsó 1 carrera.

Esta es la segunda serie al hilo que ganan los Astros de Houston, equipo que busca recuperar la memoria de juego que lo catapultó a barrer con la mayoría de sus rivales al inicio de la temporada.

Actualmente mantienen la primera posición de la División Oeste de la Liga Americana con racha de 66-52, a 0.5 juegos del segundo lugar Seattle Mariners. Cabe destacar que hoy inician una serie de 3 juegos ante los Boston Red Sox.