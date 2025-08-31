Astros homenajeó al beisbolista hondureño Mauricio Dubón con bobblehead junto a sus perros

Houston, Estados Unidos.- Los Astros de Houston celebraron el “Dog Day” ayer sábado 30 de agosto con una sorpresa especial para sus aficionados, al rendir homenaje al beisbolista hondureño Mauricio Dubón y sus dos mascotas. En el partido disputado en el Daikin Park frente a Los Ángeles Angels, los primeros 10 mil fanáticos que ingresaron al estadio recibieron de obsequio un bobblehead del pelotero catracho. La figura retrataba a "Duby" acompañado de sus dos perros, Marcelo y Cash, ambos de la raza pug.

El bobblehead, también conocido como muñeco cabezón, es uno de los artículos de colección más esperados por los seguidores del béisbol en Estados Unidos. Los equipos de Grandes Ligas suelen utilizarlos como souvenirs para atraer y premiar a su afición. En esta ocasión, los Astros decidieron incluir en la figura a las mascotas de Dubón, quienes se han ganado el cariño de la afición de la "Ciudad Espacial" y se han convertido parte fundamental en la vida del jugador catracho. La organización informó que la entrega fue un éxito total, ya que los muñecos se agotaron rápidamente y provocaron gran alegría entre los seguidores del equipo.