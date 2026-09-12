Así terminó el medallero de CODICADER 2026; Honduras superó las expectativas

Tegucigalpa, Honduras.- Los XXII Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER 2026 concluyeron formalmente en la ciudad de Tegucigalpa, consolidando a Honduras no solo como un digno anfitrión logístico, sino como un escenario de altísima competitividad escolar.

La justa regional reunió a más de 2,200 atletas provenientes de las delegaciones estudiantiles de secundaria de todo el istmo centroamericano, quienes disputaron preseas en un extenso abanico de disciplinas deportivas y estrecharon lazos de hermandad en suelo catracho.

Como país organizador, la delegación de Honduras selló una histórica participación frente a su público en escenarios emblemáticos como la Villa Olímpica. Los deportistas hondureños superaron con creces las expectativas al recolectar un imponente botín de 136 medallas en total, de las cuales 30 fueron de oro, 39 de plata y 67 de bronce.

Esta destacada cosecha posicionó sólidamente a los anfitriones en el quinto lugar del medallero general, demostrando un crecimiento sostenido en disciplinas fundamentales como la natación, el ajedrez y el voleibol de playa.