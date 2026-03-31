Argentina vs Zambia: hora y dónde ver el partido de preparación al Mundial 2026

Buenos Aires, Argentina.- Con Lionel Messi como titular, Argentina le está ganando 3-0 a Zambia en su último partido de preparación en casa previo al Mundial 2026.

La Albiceleste está en ventaja desde el minuto 4 con gol de Julián Álvarez, quien definió solo en el área tras ser habilitado por Messi.

Al 43', el astro argentino se haría presente en el marcador después de una serie de rebotes y tomar el balón en el área para encarar y definir ante el portero africano con un fuerte remate y continuar con la fiesta en La Bombonera.

Ya en el segundo tiempo, Nicolás Otamendi puso el 3-0 desde el punto penal.

El duelo de esta noche en La Bombonera parece un amistoso más, sin embargo, tiene el condimento especial de que podría tratarse del último compromiso que Leo Messi dispute con la camiseta albiceleste en su país. Se espera que sea una noche de homenajes en la capital argentina.