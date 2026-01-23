Arboleda explota al hablar de la Selección de Honduras y salida de Jorge Álvarez de Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- El Olimpia se prepara para su debut oficial este domingo 25 de enero contra Génesis PN en el estadio Nacional Chelato Uclés por la jornada 1 del torneo Clausura. La corona del bicampeonato y la ilusión de otro tricampeonato pasa por las venas de todos los jugadores del León. Uno de ellos es Yustin Arboleda.

El espigado atacante nacido en Colombia y nacionalizado hondureño tiene claro que Olimpia, a pesar del poco descanso desde el título del torneo Apertura del pasado 7 de enero, va con la ilusión de iniciar con el pie derecho. "Es uno inicio y es importante, no en las condiciones que hubiésemos querido, pero esto es lo que nos gusta (fútbol). Es el comienzo de una nueva temporada, viene con exigencia y retos". Y agregó: "Hacer un análisis como tanto es complicado, es el primer partido y lo que puedas mirar hoy y lo del torneo pasado, algunos se fueron y llegan otros, pero todo es difícil, ningún partido es fácil y esperamos conseguir ese resultado positivo". La conferencia de prensa del colombiano se tornó color rojo al momento de hablar de la Selección de Honduras, el fichaje del nuevo director deportivo español Francis Hernández y la posibilidad que un entrenador europeo llegue al banquillo de la Bicolor. "Del tema de la Selección espero no hablar. Con el club estamos ilusionados con el torneo internacional y será una lida llave ante un equipo de mucho pergamino como América, nuestra misión es competir y no será fácil. Es una institución grande y Olimpia lo es, con virtudes y defectos, con las herramientas de conseguir lo que estamos peleando. Esperamos afrontarlo de la mejor manera". Sin embargo, el atacante fue más allá y finalmente amplió sobre el tema de la Selección de Honduras luego de fracasar en el intento de clasificar al Mundial 2026. "A veces cuando vos hablas con la verdad, caes mal, a mucha gente le incomoda. A Panamá, "Bolillo" los llevó a su primer Mundial, en Costa Rica (con Pinto) hizo su mejor participación. En Sudamérica hay gente muy preparada, pero ahora parece que la moda son los europeos. Lo dijo el técnico de Alajuelense, uno se arropa hasta donde la cobija le de. En Honduras hay buenos entrenadores, también en Sudamérica", garantizó.