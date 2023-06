Aprueban Visa americana a Henry “Cachita” Gómez y apunta a la Copa Oro con Honduras ¿Ofertas para salir de Potros?

“La Federación (de Honduras) me ayudó a sacar la visa, pues esto me genera de que tengo que seguir trabajando más y que cosas mejores vienen para mí vida, para mi familia y para cada uno de nosotros”, confesó.

“Cachita” asegura que no había nervios este martes en su visita a la embajada y se la aprobaron por un año la Visa.

”Ustedes saben que todo cuesta en la vida, hoy me tocó venir a hacer el trámite, gracias a Dios que la aprobaron y como digo, todo es de parte de Dios, cuesta, pero ahí estamos siempre gracias a Dios”, agregó.

“Esto esto me ilusiona, pues de poder ser parte de esta gran competencia, de esto que va a ser bonito allá en Estados Unidos, con la visa pues me hace parte, pero como le digo, ahí es parte ya del profesor y pues solo queda seguir trabajando”, dijo un ilusionado Henry Gómez.

“Sí hay varios equipos que he tenido pláticas, pero como le digo ahorita sigo siendo parte del Olancho, ahorita estoy enfocado en Olancho y pues hay que esperar”, subrayó.

“La ilusión de todo jugador es salir al extranjero, estar en un equipo grande de aquí en Centroamérica, Olancho es un equipo grande también, pero cómo no ilusionarse uno de poder estar en otro equipo grande”, agregó.

El jugador de Potros confesó que hay clubes de Honduras que lo han llamado, pero también lo han llamado de Nicaragua.

“Sí de aquí Honduras (me han llamado), hace poco estuve en una plática con un presidente que me escribió de Nicaragua, pero no, como le digo, ahorita estoy enfocado en Olancho, que ahorita es mi equipo y con quienes tengo contrato”.