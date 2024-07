Choco Lozano revela que no está al 100% físicamente: “No hay tiempo para ponerse bien”

Ahora viene Tigres, uno de los clubes con mayor poderío económico en México. El delantero hondureño la conferencia de prensa previo a este juego que se disputa este sábado 20 de julio a las 7 de la noche.

Debut en Liga MX

Estoy contento por el debut, tenía muchas ganas de jugar, estoy consciente que no hice una buena pretemporada, eso me va a llevar tiempo, en un par de semanas vamos a estar al 100 por 100, esto es fútbol, no hay mucho tiempo para ponerse bien, te exigen cada semana, estoy a disposición del entrenador cuando me quiera utilizar, dar el todo por el todo, estoy contento por mi debut.

Choco Lozano es experimentado, llega en momento complejo con el Santos, necesita un aporte especial, ¿hay presión?

Sí, siempre hay presión para los delanteros, siempre se le exige a los delanteros, nuestro trabajo es tener las ocasiones y poderlas meter. Eso es trabajo de todo el equipo, siento que si el equipo no está bien, por ahí es más difícil que el delantero tenga ocasiones, pero así como defender se nos exige a todos, para atacar tenemos que saber cómo generar. Lo dije antes: somos un equipo joven, con muchas ganas, esperamos se pueda revertir la situación.