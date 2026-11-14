Ancelotti tras caer ante Japón: "No nos gusta perder. Tenemos que aprender de esta derrota"

"El partido estaba controlado. Lo que pasó es que el equipo cayó mentalmente después del primer error. Ese fue nuestro mayor problema", afirmó Ancelotti , que lamentó la falta de confianza de sus futbolistas después de que Take Kubo adelantara a Japón.

Singapur .- Carlo Ancelotti , seleccionador de Brasil , aseguró este sábado, después de perder frente a Japón (3-2), que su equipo se hundió mentalmente tras encajar el primer gol, aunque defendió que jugó bien durante 70 minutos y reconoció que le faltó "equilibrio, actitud y pensamientos positivos".

"Para la prueba que queríamos realizar, estuvimos un poco más expuestos en defensa porque queríamos presionar más en ataque", señaló el seleccionador, que también consideró que sus futbolistas se detuvieron en varias acciones al esperar que el árbitro señalara infracciones.

El italiano admitió que Brasil no comenzó bien el encuentro y que su equipo sufrió por la falta de ayudas defensivas, aunque explicó que asumió ciertos riesgos para probar una presión más adelantada.

Pese a las dificultades, defendió la actuación de Brasil durante buena parte del encuentro. "Creo que jugamos bien durante 70 minutos, que era lo que queríamos", aseguró.

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También insistió en que el principal problema fue la reacción colectiva después del primer gol, más que los errores individuales que propiciaron los tantos japoneses.

"Faltó equilibrio, actitud y pensamientos positivos después del primer gol", explicó, antes de aclarar que las equivocaciones puntuales "no afectan a la presencia de los jugadores en el equipo".

Asimismo, defendió el proceso de renovación de Brasil y consideró que los amistosos deben servir para identificar defectos y corregirlos.

"Es un periodo de pruebas. No cambia nuestra idea de lo que tenemos que ser. Es un buen aprendizaje porque hay cosas que necesitamos aprender del partido de hoy", manifestó.

Además, reconoció los méritos de Japón, especialmente por su presión sobre la salida del balón brasileña. "Japón jugó muy bien la segunda parte, presionó más y tuvimos dificultades para sacar la pelota. Aprovecharon sus oportunidades", indicó.

Ancelotti lamentó que la reacción de Brasil, impulsada por los dos goles de Vinícius Junior, terminara sin premio y recordó que Endrick tuvo la posibilidad de completar la remontada con un disparo al poste.

Por último, explicó su expulsión tras el gol definitivo de Sakamoto: "El árbitro me dijo que no estaba gestionando bien el banquillo, por eso me sacó la tarjeta roja. No nos gusta perder. Ni a mí ni a los jugadores. Tenemos que aprender de esta derrota, como siempre en el fútbol", concluyó.