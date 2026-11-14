Raphinha habla de su expulsión con Brasil: "Me resulta difícil controlarme"

"Quiero aprovechar esta oportunidad para disculparme por mi comportamiento, por la expulsión, pero a veces me resulta difícil controlarme después de tantos errores del árbitro durante el partido", declaró a Grupo Globo.

Singapur.- Raphinha , delantero de Brasil , pidió este sábado disculpas por su expulsión en la derrota de su selección frente a Japón (3-2) y criticó duramente la actuación del árbitro de Singapur, Jansen Foo, a quien acusó de cometer numerosos errores que perjudicaron a su selección.

Raphinha, sustituido por Endrick en el minuto 71, fue expulsado junto al seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, por protestar el gol de Sakamoto en el tiempo añadido, al entender que existió una falta previa de Minamino sobre Joao Gomes.

"Intenté hablar con él varias veces y en ninguna sentí que estuviera dispuesto a escucharme", lamentó el atacante, que insistió en que el colegiado "cometió errores en muchos momentos del partido".

También cuestionó una posible mano anterior al primer tanto japonés: "Es inaceptable. En mi opinión, su primer gol fue producto de una falta donde el chico tocó el balón con la mano".

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Raphinha reclamó además un penalti por un empujón dentro del área, otra de las acciones que motivaron sus protestas.

Por último, defendió el buen papel de su selección: "Lo intentamos desde el principio, obviamente, sin olvidar lo que tenemos que mejorar. Somos un equipo en crecimiento, recuperando su mejor forma tras el Mundial. En mi opinión, hicimos un gran partido, mucho mejor en la segunda parte que en la primera, pero es difícil, sobre todo cuando juegas contra el árbitro, se complica mucho", concluyó.

El atacante terminó el encuentro sin problemas físicos aparentes, después de una semana marcada por la controversia sobre sus lesiones con Brasil y las conversaciones con el Barcelona para dosificar sus minutos.