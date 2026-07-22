Amistosos y Trofeo Joan Gamper: el calendario del Barcelona en la pretemporada

Barcelona, España.- El equipo de Hansi Flick se prepara para el inicio de la temporada 2026-2027, con dos amistosos confirmados, un torneo triangular en Italia y el tradicional Trofeo Joan Gamper.

Los primeros ensayos del Barcelona antes del inicio de la temporada serán contra el CE Europa, un partido que se disputará a puerta cerrada y ante el Birmingham City en suelo inglés.

Ya entrados en agosto, el conjunto azulgrana disputará un triangular de amistosos con Udinese y Nottingham Forest como rivales más probables y una semana antes de iniciar la Liga Española, se celebrará el mítico Trofeo Joan Gamper, escenario que el Barcelona aprovecha para presentar a toda su plantilla.