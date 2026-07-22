Amistosos y Trofeo Joan Gamper: el calendario del Barcelona en la pretemporada

Barcelona, España.- El equipo de Hansi Flick se prepara para el inicio de la temporada 2026-2027, con dos amistosos confirmados, un torneo triangular en Italia y el tradicional Trofeo Joan Gamper.
Los primeros ensayos del Barcelona antes del inicio de la temporada serán contra el CE Europa, un partido que se disputará a puerta cerrada y ante el Birmingham City en suelo inglés.
Ya entrados en agosto, el conjunto azulgrana disputará un triangular de amistosos con Udinese y Nottingham Forest como rivales más probables y una semana antes de iniciar la Liga Española, se celebrará el mítico Trofeo Joan Gamper, escenario que el Barcelona aprovecha para presentar a toda su plantilla.
¿Dónde puedo ver los partidos del Barcelona?
Los partidos del Barça en pretemporada contra el Birmingham City y el Trofeo Joan Gamper se podrán ver a través de las plataformas digitales del club.
Tanto para la web como en la app, será necesaria la suscripción a Culers Premium Membership, gratuito para socios, socias y peñistas, con un precio anual de 39,99 euros para el resto de usuarios.
Además, estos amistosos del FC Barcelona también se podrán ver en streaming a través de YouTube con el Pack Premium Members en el canal oficial del club, con un valor de dos a nueve dólares al mes, dependiendo el nivel de la suscripción.
Fechas programadas para la pretemporada del Barcelona
- FC Barcelona vs CE Europa este viernes 24 de julio a puerta cerrada.
- FC Barcelona vs Birmingham City el viernes 31 de julio en suelo inglés a las 12:45 p.m.
- FC Barcelona vs Udinese / Nottingham Forest el sábado 08 de agosto, en un torneo triangular que se disputará en el Estadio Bluenergy de Venezia, Italia.
- FC Barcelona vs un rival a confirmar por el Trofeo Joan Gamper, programado para el miércoles 19 de agosto, cuatro días antes de dar inicio a la temporada 2026-2027 para los culés.