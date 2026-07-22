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Amistosos y Trofeo Joan Gamper: el calendario del Barcelona en la pretemporada

El FC Barcelona afrontará una exigente pretemporada con varios amistosos y el tradicional Trofeo Joan Gamper como preparación para el año 2026-2027

  • Actualizado: 22 de julio de 2026 a las 12:27
Amistosos y Trofeo Joan Gamper: el calendario del Barcelona en la pretemporada

Los últimos jugadores en sumarse a la pretemporada serán los campeones del Mundial 2026 con España.

 Foto: Redes sociales del FC Barcelona

Barcelona, España.- El equipo de Hansi Flick se prepara para el inicio de la temporada 2026-2027, con dos amistosos confirmados, un torneo triangular en Italia y el tradicional Trofeo Joan Gamper.

Los primeros ensayos del Barcelona antes del inicio de la temporada serán contra el CE Europa, un partido que se disputará a puerta cerrada y ante el Birmingham City en suelo inglés.

Ya entrados en agosto, el conjunto azulgrana disputará un triangular de amistosos con Udinese y Nottingham Forest como rivales más probables y una semana antes de iniciar la Liga Española, se celebrará el mítico Trofeo Joan Gamper, escenario que el Barcelona aprovecha para presentar a toda su plantilla.

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¿Dónde puedo ver los partidos del Barcelona?

Los partidos del Barça en pretemporada contra el Birmingham City y el Trofeo Joan Gamper se podrán ver a través de las plataformas digitales del club.

Gordon, el único fichaje confirmado de los blaugranas, siendo Bisiwu, Adeyemi y Cancelo los próximos en oficializarse.

Gordon, el único fichaje confirmado de los blaugranas, siendo Bisiwu, Adeyemi y Cancelo los próximos en oficializarse.

 (Foto: Redes sociales del FC Barcelona)

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Además, estos amistosos del FC Barcelona también se podrán ver en streaming a través de YouTube con el Pack Premium Members en el canal oficial del club, con un valor de dos a nueve dólares al mes, dependiendo el nivel de la suscripción.

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Fechas programadas para la pretemporada del Barcelona

- FC Barcelona vs CE Europa este viernes 24 de julio a puerta cerrada.

- FC Barcelona vs Birmingham City el viernes 31 de julio en suelo inglés a las 12:45 p.m.

- FC Barcelona vs Udinese / Nottingham Forest el sábado 08 de agosto, en un torneo triangular que se disputará en el Estadio Bluenergy de Venezia, Italia.

- FC Barcelona vs un rival a confirmar por el Trofeo Joan Gamper, programado para el miércoles 19 de agosto, cuatro días antes de dar inicio a la temporada 2026-2027 para los culés.

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Redacción web
Mario Ramírez

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