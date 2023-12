Alejandro Reyes confirma que irá a Costa Rica: ¿Jugará con Sporting FC?

“Es que todavía no se sabe, por eso le digo, ahorita en las últimas horas se termina de hablar con el presidente de aquí y la gente de allá para ver qué se cierra”.

“Me imagino, la verdad que no paso muy pendiente de las redes sociales, pero sí, algo así me estuvo comentando mi viejo(su padre) y, bueno, ahorita en las últimas horas se cierra y a ver qué es lo que se viene”.

“Todavía no se sabe, como le digo, mañana se termina de definir todo eso, Se define en todo caso cuándo sería el viaje para allá. Con mucha ilusión, porque sí, como usted dice, es la primera vez que saldría al extranjero. Con mucha ilusión y con mucha alegría”.

“Sí, completamente. Creo que había estado trabajando bastante para que en algún momento se diera eso. Y todo es en el tiempo de Dios. Es como un sueño cumplido, no una puerta que se abre, si por supuesto, como dije uno trabaja con la idea de al menos yo en lo personal, siempre he trabajado con la idea de dar el máximo de poder estar en la selección y porque no salir al extranjero”.

¿Desde cuándo se han venido las pláticas con el equipo de Costa Rica?

“Ya hace un par de semanas que se tuvo el acercamiento, más que todo con mi agente y ahorita, ya nada más están los últimos detalles”.

¿Le has preguntado a su compañero, a Rorro, a Alex, cómo es el fútbol de Costa Rica? ¿Te has empapado?

“Sí, ahí más o menos he estado platicando más que todo con Rorro, porque Alex seguía todavía en torneo, estaba enfocado en sus cosas. Y sí, hemos estado bastante en contacto, me han estado empapando del tema de la cuestión allá en Costa Rica. Vamos a esperar a ver”.

¿Qué pasa en el estadio Rorro?

“Que se mantenga igual, que vaya a hacer las cosas bien, a jugar con humildad, a trabajar con humildad y que todo va a salir bien”.